鄭文燦學位遭撤連體重也被鞭！　「美女博士」籲：留點口德

▲「美女博士」曾妍潔在臉書發文評論鄭文燦遭罵體重管理不當，勸「留點口德」。（圖／翻攝自曾妍潔臉書）

記者江采蓁／綜合報導

桃園市長鄭文燦因論文抄襲被台大撤銷碩士學位，論文醜聞在政治圈延燒，甚至有部分人士開始批評鄭文燦「五星市政花錢買的」、「體重管理不當」。對此，民眾黨今年投入桃園平鎮區議員選舉的參選人曾妍潔4日就在臉書替鄭文燦打抱不平，認為檢討鄭文燦的行為可以，「檢討人家的外表就免了吧？留點口德！」

有「美女博士」之稱的曾妍潔表示，其實鄭文燦跟民進黨立委蔡適應碩士學位被撤銷，是因為他們寫碩論的時候用了錯誤的方式，但看到有人開始抨擊鄭文燦市長五星市政花錢買的、體重也管理不當，「體重的說法我覺得有點過頭...」她認為，五星市政是不是買的，大家眼睛看得到，她只覺得鄭文燦用公費酬庸很多米蟲，資源被濫用，間接造成很多豆腐渣工程很扯而已。

曾妍潔指出，「如果鄭市長每天喝酒應酬造成體重過重，那...對！他體重管理有問題」但其實八年的時間鄭文燦也老了，新陳代謝慢，又缺乏運動，正常吃應該也是會讓體重增加，令她也看不過去地表示「檢討他的行為可以，檢討人家的外表就免了吧？留點口德！」最後她也附上自己身穿泳裝、秀出好身材的照片寫下，「我也不會永遠窈窕美麗，這張練過選完我會繼續練！」