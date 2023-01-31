淡水里長候選人送560元高粱酒遭訴　出庭求緩刑：父母都生病

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區屯山里里長候選人李永得（無黨籍），去年9合1選舉為求順利當選，向有投票權里民贈高粱酒4瓶560元，結果以16票差距落選，還慘被依違反公職人員選舉罷免法起訴。今（31日）法院首開庭，李向法官苦求緩刑機會，因父母年事已高需要他照顧。

▲去年9合1選舉，新北市淡水區屯山里里長候選人李永得，贈送周姓等4名選民價值560元高粱酒行賄遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

67歲的李永得去年10月底至11月初某日，前往屯山里投票權的周姓、謝姓等里民住家，表明自己是屯山里里長候選人身分，並拿出4瓶高粱酒共2240元贈送給里民，請求投票支持，收到酒的里民嚇壞、原封不動放置桌上。

今法院開庭，李全認罪，並求法官給予改過自新機會，他神情落寞指出，父親有糖尿病母膝蓋不好，希望能有自新機會陪伴高齡雙親。

李辯護律師指出，李偵查中自白，且本件案情與認知上賄選不同，高粱酒也難以影響選民投票意願，而其父母8、90歲，李本身也有高血壓，請庭上給予緩刑機會以勵自新。

法官問公訴檢察官，本件最輕本刑3年以上有期徒刑，但被告均坦承不諱，經減刑後符合符合緩刑機會，對於量刑是否有意見？公訴檢察官則表示對緩刑無意見，但辯護律師所稱高粱酒價值560元不足以影響選民投票意願，是否認主觀犯意須釐清，若改簡易判決6個月以、易科罰金為18萬，認本件不宜低於20萬。

法官最後問李學經歷、收入等，李指出自己國中肄業、目前無業，偶爾幫鄰居割草賺零用錢，經濟上有些困難，希望能緩刑罰金能少一點。

法官諭知，是否改以簡易判決需合議庭做出評議，由於罪名較重，若未通過會再通知開庭。