博物館遭竊！5100萬古金幣「9分鐘內」被全部搬空　專家爆可怕流向

▲德國483枚價值165萬美元的古金幣，在22日遭竊賊偷走。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

德國巴伐利亞州最近發生了一起失竊案，收藏了不少文化珍寶的凱爾特人和羅馬人博物館（Celtic-Roman Museum），在22日遭身份不明的竊賊闖入，並在短短9分鐘內將483枚價值165萬美元（約新台幣5106萬元）的古金幣偷走，讓警方頭痛不已。

綜合外媒報導，德國警方與檢察官辦公室證實，凱爾特人和羅馬人博物館在22日凌晨1點26分遭竊賊闖入後，切斷了當地的通信網路，並解除博物館的警報系統，隨後在短短9分鐘內，將館內的展示櫃撬開並偷走了483枚古金幣，最後在凌晨1點35分離開。

這些古金幣1999年出土於德國曼興（Manching），其歷史最早可以追溯到公元前100年，被認為是20世紀發現的最大一批凱爾特金幣。警方目前正就此案展開調查，發現這起竊案與此前在德勒斯登（Dresden）遭竊的珠寶案件有相似之處，認為兩者之間可能有關係。

巴伐利亞科學與藝術部長布魯姆（Markus Blume）痛批這場竊盜是「災難」，而盜竊藝術品的人對當地文化造成了嚴重破壞，「這起竊案明顯不是一人所為，你很難簡單地走進博物館就把這些寶藏帶走」，懷疑這是一起有組織而專業的犯罪案件。

國家考古收藏館負責人格布哈德（Rupert Gebhard）則指出，竊賊在盜走古金幣後，難以在公開市場上轉手出賣，因此他們擔心竊賊可能會將這批珍貴的寶物熔成黃金後，以26萬美元（約新台幣805萬元）的價格賤價出售。