俄性感女富豪「不能滑Tinder」怒了　砸錢刊徵友廣告！先問GG尺寸

▲俄羅斯百萬富翁兼女網紅，抱怨現在俄國不能用Tinder，害她找不到另一半，只好在家鄉刊登大型看板廣告。（圖／翻攝自俄媒網站）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到制裁，許多西方企業紛紛退出俄羅斯。俄國一名26歲的百萬富翁、知名網紅瑪莉亞（Maria Molonova）有車有房，平時也在從事投資，但交友軟體「Tinder」退出俄國後，害她找不到男人約會，她乾脆在路邊大型看板刊登徵友廣告，還印上報名表QRcode，不過男士們得先回答下體尺寸等問題。

▲瑪莉亞用本人照片刊登大型徵友廣告，上頭還寫著「百萬富翁找老公」。（圖／翻攝自俄媒網站）

據《每日星報》、《太陽報》引述俄媒報導，俄國女網紅瑪莉亞年僅26歲已經是一名百萬富翁，有車有房，平常也會從事投資，育有2名孩子，雖未揭露確切身家資產，但看起來生活富足，唯一讓她困擾的是俄羅斯遭西方國家制裁後，連帶造成「Tinder」等許多交友軟體都放棄俄羅斯市場，「交友軟體退出俄羅斯，我不知道該去哪找（男人）約會。」

▲瑪莉亞的IG帳號目前設為私人。（圖／翻攝自IG）

瑪莉亞在社交軟體上頗為活躍，據報導稱，她的IG帳號擁有2.2萬名粉絲，但她先前申請了俄國當地電視台的男女聯誼節目並未入選，於是她想出一個新奇的辦法，在家鄉烏蘭烏德（Ulan-Ude）租了幾塊大型廣告看板，貼出她自己的照片並用俄語寫著斗大的標題：「百萬富翁正在尋找丈夫」。瑪莉亞希望能有真命天子看到廣告後聯繫她，「我真的很想結婚」。

▲瑪莉亞的徵友廣告還附上約會報名表連結。（圖／翻攝自俄媒網站）

徵友廣告上的QRcode掃描後會開啟一份「人生最佳約會申請表」問卷，除了詢問基本的姓名、年齡與家庭狀況外，還有許多兩性相處的問題，包含關於送花的看法、是否酗酒、認為女人應該怎樣、收入多寡、陰莖大小是否和收入成正比等五花八門的題目。表單最後附上匯款帳戶資訊，若確定要申請約會，填答者還須支付1000俄國盧布（約新台幣488元）。

瑪莉亞表示，她會根據內心感受和問卷回答進行篩選，再和心儀的對象約會，「說實話，我至今不曾對任何人著迷，但我並不灰心，因為我有2個孩子所以對另一半的選擇非常挑剔。反正我有自己的財務顧問和良好的資產狀況。」她期盼，「我想盡可能地在城市裡刊登廣告，我夠幸運的話，或許真能遇到一個男人。」事實上，先前瑪莉亞也在自己的車子掛上一塊「我想結婚」的牌子當作宣傳。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》