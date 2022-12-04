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西方制定俄油60美元上限　俄軍擬圍烏東巴赫姆特

▲▼烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk Oblast）城鎮巴赫姆特（Bakhmut）激戰中。（圖／路透）

▲烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk Oblast）城鎮巴赫姆特（Bakhmut）激戰中。（圖／路透）

文／中央社

歐盟、G7及澳洲同意對俄羅斯石油實施每桶60美元價格上限，以限制俄國為入侵烏克蘭謀取資金的能力。英國軍方表示，俄軍可能利用北向及南向的戰術進攻，包圍烏東城鎮巴赫姆特。

●英國防部：俄軍擬圍烏東巴赫姆特 威脅鄰近市鎮

英國國防部表示，俄羅斯可能打算利用北向及南向的戰術進攻，包圍烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk Oblast）城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。

英國國防部在每日例行情報更新消息指出，奪取巴赫姆特的作戰價值有限，但或許能讓俄羅斯威脅到鄰近市鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

國防部在社群平台推特（Twitter）發文寫道：「對俄羅斯來說，攻占巴赫姆特確實可能主要為一個象徵性的政治目標。」

●歐盟同意聯手G7 將俄油價格上限定在每桶60美元

波蘭駐歐洲聯盟（EU）大使薩多斯（Andrzej Sados）指出，歐盟將聯手七大工業國集團（G7）把俄羅斯石油價格的上限制定在每桶60美元。

波蘭駐歐盟大使薩多斯告訴記者，波蘭已撤回對歐洲提案的反對意見，這項措施將於本週末生效。

薩多斯指出：「我們可以正式同意這項決定。」他還說，歐盟其他成員國此前已同意推動對俄羅斯新的第9輪制裁。

歐盟對俄羅斯石油禁運將於12月5日生效。薩多斯表示這項石油禁運是對俄羅斯最重要的制裁，以回應俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭。

▲▼歐盟、俄羅斯、石油禁運。（圖／路透）

▲西方國家制定俄油60美元上限。（圖／路透）

●G7與澳洲跟進歐盟 設俄油每桶60美元上限

在歐盟成員成功說服波蘭並達成俄油價格上限制訂後，G7和澳洲也比照宣布，同意將海運俄羅斯原油價格上限訂在每桶60美元。

G7及澳洲在聲明中表示，新的價格上限將於12月5日或很快生效。

G7國家與澳洲說，他們對價格做出的任何可能調整都「不溯及既往」，即允許在價格更動前完成合規交易。

聲明中也提到「支持訂定價格上限的聯盟還可能考慮採取進一步行動，確保價格上限的有效性」。關於未來可能採取哪些進一步行動，目前還沒有詳細訊息。

●西方定俄油60美元上限 烏克蘭盼「毀掉」俄經濟
 烏克蘭總統府官員說，歐盟、G7和澳洲同意的俄羅斯石油每桶60美元價格上限，可望「毀掉」俄國經濟，但若降到每桶30美元，更可予以重擊。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram寫道：「我們總能達到目標，俄羅斯經濟將會被毀掉，俄國會付出代價，為所有罪行負起責任。」

但他也說，每桶「30美元的上限可以更快毀掉俄國經濟」。

俄羅斯表示，西方國家政府對俄羅斯石油出口制定價格上限，是很「危險」的企圖，但俄國仍將繼續尋找石油買主。

●戰況恐加劇 烏國容許第聶伯河東岸居民渡河疏散

烏克蘭南部赫松州（Kherson）官員宣布，由於擔心戰況加劇，他們將協助第聶伯河（Dnipro）東岸俄軍占領區的公民疏散到外地。

赫松州州長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）表示，官員已暫時取消渡河禁令，容許住在第聶伯河對岸的烏克蘭人在白天過河前往指定地點。

亞努什維奇在社群平台Telegram留言說：「由於這個地區的戰況可能加劇，人員有必要疏散。」他還提到，渡河禁令取消將持續到12月5日。

烏克蘭軍隊11月11日自俄軍手中收復了位於第聶伯河西岸的赫松市，但俄軍仍控制東岸的赫松州其他地區。

烏克蘭官員表示，俄軍持續從占領區轟擊赫松市和周圍地區，造成平民喪生。

●班克西烏克蘭廢墟作品 遭人硬生生從牆上切下

烏克蘭基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，有一群人試圖拿走塗鴉藝術大師班克西（Banksy）在烏克蘭的一幅壁畫，他們把畫在遭戰火摧殘建物外牆上的這幅塗鴉切割下來。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這群人在烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾（Hostomel）切下一棟建築側面外牆一塊塗上水泥的木板外層，上面繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。

庫列巴透過聲明表示，這群人當場被逮個正著，壁畫也已收回。他還說，這幅塗鴉仍完好無缺，並受到警方保護。

庫列巴指出：「這些圖像畢竟是我們拚命對抗敵人的象徵…我們將盡全力維護這些街頭藝術品，作為我們勝利的象徵。」

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