西方祭60美元油價上限　俄羅斯喊「不接受」將出手回擊

▲ 西方限制俄國石油價格恐怕掐住對烏戰爭資金來源。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

七大工業國集團（G7）及澳洲跟進歐盟，協議將俄羅斯石油價格上限訂為每桶60美元，以限制俄國對烏克蘭戰爭的關鍵資金來源，預計周末上路。克里姆林宮3日警告，不會接受這項限制，也將對此做出回應。

根據俄國官媒《塔斯社》，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科對G7、歐盟及澳洲2日宣布的石油價格上限已經有所準備，「我們不會接受此一上限」，將快速分析該協議並做出回應。

《路透社》報導，俄國此前已多次表示，不會向實施上限的國家供油。俄國駐維也納國際組織大使代表烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）3日也發文重申，「從今年開始，歐洲將在沒有俄國石油的情況下生存。」

G7油價上限將允許非歐盟國家繼續從海上進口俄國原油，但禁止航運、保險及再保險公司在全球處理俄國原油貨物，除非售價低於60美元，可能使價格高於上限的俄國原油運輸複雜化，即便是未同意價格上限協議的國家。2日俄羅斯烏拉爾原油價格約每桶67美元。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，此上限對中低收入國特別有利，因為這些國家在能源及食品價格飆漲下首當其衝，「在俄國經濟緊縮、預算日益吃緊的情況下，價格上限將立即削減總統普丁最重要收入來源。」

俄國駐美大使館則在Telegram批評，西方此舉非常危險，而莫斯科將繼續尋找石油買家，「這類措施勢必導致不確定性增加，為消費者帶來更高的成本。就算人們耍這種危險又非法的把戲，我們相信對俄國石油的需求依然存在。」

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