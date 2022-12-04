吳怡農喊「趙介佑我開除的」　媒體人打臉：他沒有開除黨員的權力

▲民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺等罪，轟動一時，如今台北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，民進黨參選人吳怡農為回應外界質疑背後的黑道勢力，稱「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的」，但媒體人黃揚明卻打臉稱吳怡農根本沒那權力。

國民黨立委補選參選人王鴻薇日前批評，民進黨徵召吳怡農，是黑道治國、黑道治黨的延伸。對此，吳怡農強調，這次是他在選舉，希望大家全力檢視自己的一切努力與作為，對於黑道這件事不予置評，一年多前事發時，「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的。」

吳怡農指出，黨部也花了很多時間清點所有黨員，把所有不符合資格的黨員請離黨部，這樣的前提下還要扯黑道，為了選舉做這樣的操作實在可惜，相信選民不希望政治競爭淪為抹黑。

不過，黃揚明在《盧秀芳辣晚報》表示，趙介佑的爸爸趙映光已經發聲明說他沒有被吳怡農請離開黨部，還有一點是趙介佑不是吳怡農開除的，因為民進黨開除黨員的程序是地方黨部的評議委員會做出決議，黨部主委沒有開除黨員的權力，是評議委員會做出決議，送到中評會決定，他最多就是知情，或是要求他們開會，他要講最多就是講到這個程度。

黃揚明指出，去年4月份的新聞，趙介佑的事情爆發，民進黨中央黨部連發兩次新聞稿要求台北市黨部盡快處理，吳怡農當時說還有程序要跑，可能要等個3天，後來中央黨部炸鍋才提前開，那時候因為趙映光就是評議委員會的召集人，所以先辭掉，別人遞補上去，才開這個會議，所以吳怡農說是他開除的太簡化了，因為民進黨黨章查一下，從來沒有黨部主委可以開除黨員的權力。