趙映光喊「沒被吳怡農請離開」　 王鴻薇：這樣高調打臉顯然沒喬好

▲民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，民進黨參選人吳怡農因被質疑與黑道勢力間的關係，高分貝回擊稱前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光與其涉販毒、詐欺等罪的兒子趙介佑是他請離開跟開除的。對此，趙映光發聲明駁斥，並稱吳怡農的說法「真的非常不好」，讓國民黨的立委補選參選人王鴻薇直言，「兩造說法，顯然你們自己都沒有喬好」。

國民黨立委補選參選人王鴻薇日前批評，民進黨徵召吳怡農，是黑道治國、黑道治黨的延伸。對此，吳怡農強調，這次是他在選舉，希望大家全力檢視自己的一切努力與作為，對於黑道這件事不予置評，一年多前事發時，「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的。」

然而，趙映光卻表示，自己沒被吳怡農請離開市黨部，卻被他講的像父子共同犯罪，這樣很不好。王鴻薇認為，趙映光這樣高調打臉，顯然兩邊自己都沒有喬好，「請問吳怡農，趙映光這樣你要如何回應？」

王鴻薇也提到，根據《自由時報》2021年5月1日報導，「民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品案，黨中央29日罕見二度發出新聞稿，要求台北市黨部迅速完成除名處分；未料，台北市黨部仍優柔寡斷打算走完程序，預計在下週一開評委會（3日）將趙介佑開除黨籍，傳民進黨兼任黨主席的總統蔡英文震怒，台北市黨部才亡羊補牢，今晚8點召開臨時評委會，處理趙映光請辭案，以及開除趙介佑黨籍，目前會議已結束，趙介佑黨籍確定開除。」當初如果不是時任黨主席的蔡英文震怒，請問吳怡農會開除趙介佑嗎？