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2022桃園市國際移民日　12位新住民傑出楷模獲表揚

▲2022桃園市國際移民日暨新住民表揚活動

▲2022桃園市國際移民日暨新住民表揚活動。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園市國際移民日暨新住民表揚活動」，3日在桃園區陽明公園舉行；表揚12位新住民傑出楷模、1位新住民績優服務人員、2個新住民友善社區、5家新住民友善企業及3間新住民友善學校，肯定對桃園的安定和社會發展，長年付出。

市府社會局表示，今年表揚的12位新住民傑出楷模分別來自中國、越南及印尼。她們不僅自己融入這塊土地，更在不同的角落服務其他新住民及移工，且在疫情期間守護著台灣。來自越南的武小六協助CDC執行機場PCR落地採檢，穿著防護衣，配戴N95口罩，為國門守住防疫第一線任務。然而受到疫情影響，卻無法返鄉見父母最後一面，她要將這份榮耀獻給在天上的雙親。

▲2022桃園市國際移民日暨新住民表揚活動

楊梅戶政承辦國籍業務的陳慧美經過多年跨機關協調，專案協助90歲高齡獨居的新住民辦理國籍歸化，使這位長者終於在今年拿到身分證，享有應有的老人福利及照顧。

▲2022桃園市國際移民日暨新住民表揚活動

市府指出，桃園市新住民人口及外籍移工人數逐年攀升，是多元融合的城市，市府各局處也整合與新住民有關的服務單位及民間團體，展現桃園多元文化共存共榮之友善面貌，成為新住民朋友最重要的後盾。本次得獎名單如下：

一、新住民傑出楷模：張智莉、黃騏曼、范玉霞、陳美玲、武小六、林桂金、陳氏輕、柳佳文、杜金歡、沈清芳、林柔安、趙曉紅。

二、新住民績優服務人員：陳慧美。
三、新住民友善社區：龍潭區八德社區發展協會、八德區廣德社區發展協會。
四、新住民友善學校：大園國中、東興國中、瑞豐國小。
五、新住民友善企業：昕琦科技、倍斯特人力仲介、倢鋒科技、哲固資訊、集文有限公司。

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