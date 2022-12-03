民進黨論文案燒不停！蔡適應遭撤銷學位　朱立倫：蔡英文出來道歉

記者鄭佩玟／台北報導

前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨立委蔡適應等人的碩博士論文相繼遭檢舉涉嫌抄襲，並遭學校撤銷學位。對於民進黨人士抄襲連環爆，國民黨主席朱立倫今（3）日嚴正要求，蔡英文總統應站出來誠心地向全民致歉。

▲朱立倫出席台北市感恩茶會。（圖／記者宋良義攝）

朱立倫今日下午出席國民黨台北市黨部舉辦的感恩茶會。被問及蔡適應遭審定抄襲，朱立倫說，自己覺得很感慨，蔡英文總統身為一個國家領導，應該站出來誠心地向全民致歉，台灣是一個有是非有良心且重視正義感的社會，蔡英文前一段時間完全瞎挺，甚至對抗台大，現在不只台大，包括台北大學還有其他大學。

朱立倫進一步批，蔡英文不能為一時政治利益，顛覆全民的是非價值、道德觀，呼籲蔡英文應嚴肅道歉，將來這個社會大家都很清楚什麼是對的，什麼事錯的，「台灣社會的基本道德觀，要維護住！」

對於中國官媒發布悼念江澤民的名單，把國民黨可能參選2024人選的名單都列入，包括朱立倫跟新北市長侯友宜，這是不是國共交流的開始？朱立倫回應，他接受媒體訪問的時候，表達過希望家屬可以節哀，同時這也代表一個世紀的結束，國民黨的立場就是希望兩岸和平更和平，這個是國民黨所堅定的。