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焦糖「最後貼文」停格在這一天！　網急問：他怎麼了

▲▼陳時中,焦糖哥哥陳嘉行（合成圖／記者林敬旻攝、焦糖哥哥粉專）

▲陳時中、焦糖哥哥陳嘉行。（合成圖／記者林敬旻攝、焦糖哥哥粉專）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一選舉落幕，民進黨遭受史無前例挫敗，選後黨內如預期般流彈四射。不像前議員王浩宇選後短短4天狂發200篇臉書檢討、討論選情；身職陳時中團隊網路社群部的焦糖陳嘉行在開票後，可謂音訊全無！就有網友發現，焦糖選後將近一周沒有發表臉書貼文，讓人不禁好奇「焦糖怎麼了？」

焦糖陳嘉行時常在臉書針對時事、政治分享看法，選前更是平均每日發表3、4篇貼文應援陳時中。不過，就有網友發現焦糖的臉書貼文停格在「11月26日，13時36分」，內容是「目前知道北投投票率最低，拜託大家出門投票，我們心愛的北投不能輸」，然後就沒有然後了。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲焦糖臉書貼文停格在「11月26日13時36分」。（圖／焦糖陳嘉行臉書）

就有一名鄉民今天在批踢踢以「焦糖怎麼了？FB整個沒音訊？」為題發起討論，他表示11月26日之後，有些人一崩潰後在臉書上3天內連發200多篇文章；然而有些人崩潰後就整個消失無蹤，突然喪失存在感，「前者不要臉還比較不用擔心，現在只擔心1126至今不PO文的那位是不是想不開？有卦？」

文章曝光後，立刻引起鄉民熱烈討論「2024就會滿血回歸了」、「別擔心，我會持續關切他的畢業論文」、「名字臭了，換帳號玩了吧」、「這種人不再出現也是國家之福」、「這次不知道要去看幾本書了」、「可割可棄」、「你竟然會去關心這種人的臉書」。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲焦糖整整7天沒有發文，引發鄉民熱議！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

事實上，雖然焦糖未在擁有藍勾勾的「焦糖哥哥-陳嘉行」粉絲專頁發表文章，但仍活躍在個人臉書。資深媒體人黃揚明（1日）發文透露，焦糖在個人臉書PO出和黃承國、陳時中的合照；另外，名嘴朱學恒也在自己的影音頻道上，公開焦糖的臉書發文，其內容直指民進黨立委何志偉種種不堪。

▲▼ 。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

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陳時中焦糖民進黨

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