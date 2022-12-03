專為外籍人士打造　《Hello Taitung》全新一期出刊





▲《Hello Taitung》全新一期出刊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府去年創辦了專為外籍人士量身打造的外語刊物《Hello Taitung》，一年發行2期，每期選擇1個主題，邀請居住在台東的外籍朋友們，分享在台東生活的真實樣貌。

新一期的主題為「A Day in the Life」(台東1日生活)，邀請旅居台東8年，撰寫旅遊刊物十分有經驗的Simon William Foster擔任主編，並請外籍朋友們分享心目中的台東私房玩樂景點。

本期《Hello Taitung》封面人物是在都蘭經營錦鸞越南美食館，來自越南的阮氏錦鸞。來台20餘年的錦鸞，將帶領大家深度了解在都蘭的生活點滴；在「特別介紹」單元中，來自加拿大的Roman McNamara介紹他與家人在台東大自然中的心靈生活日記；在都蘭糖廠經營台11精釀啤酒的Brian Curran則分享山海中的精采夜生活；美國籍的Pete Brown，除了經營披薩阿伯之外，也分享了日常喜好。在「台東體驗」的單元中，介紹「跨世代雙語培力計畫」110年度的雙語導覽據點，包含心驛耕新關懷協會、富山漁業資源保護區、SUP Daily 立槳旅行，以及南田社區發展協會；本期也特別收錄雙語改造店家、台東在地好食推薦等實用資訊，以在地角度與國際語言，引領國際旅人認識台東、進而愛上台東。

國際發展及計畫處處長曹劍秋指出，《Hello Taitung》外語專刊自2021年發行後，因為寄發給各國的駐台使館及代表處，包含美國在台協會(AIT)等單位，對於台東能發行這樣一本針對外國人撰寫的刊物表示好評，而且外國人士也不侷限於英語系國家的外國人，像這期的封面，就是以在台東超過20年的越南新住民為封面人物，展示台東的多元族群及豐富文化。而其他的撰文作者，都是以他們的生活經驗，向更多的外國朋友介紹台東，相信對其他世界旅人來說，也是一本很好認識台東的刊物，未來也會擴大專刊的通路，讓更多國內外的朋友認識台東。