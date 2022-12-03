茶金風潮再現　台南首間精品高山茶「高覺茶」旗艦店試營運！

▲座落在台南知名古蹟赤崁樓對面的精品高山茶「高覺茶」旗艦店，正式開幕試營運。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

「茶」是我們生活中最熟悉的飲品，它更是代表著歷史與文化的珍貴產物，座落在台南知名古蹟赤崁樓對面的「高覺茶」，3日正式開幕試營運，行政院農委會茶業改良場蘇宗振場長、創辦人王賢明、執行長陳嘉得、安南區長葉誌明等人剪綵，現場十分熱鬧。

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▲蘇宗振場長指出，期許「高覺茶」能夠為台灣精品茶葉開啟更高端、更開闊的視野。

蘇宗振場長指出，對創辦人王賢明推廣台灣茶不曾懈怠的精神，除深表感謝及認同外，也期許「高覺茶」能夠為台灣精品茶葉開啟更高端、更開闊的視野。「高覺茶」專營販售台灣精品高山茶葉，小至單泡原葉茶包組，大至高規格精裝禮盒，甚至還可以協助製作客製化需求，目前門市共販售8款梨山高山茶，3款單泡茶包；因此，不論是喝茶新手，還是愛茶成痴的茗人，又或是單純慶賀送禮，「高覺茶」絕對可以滿足你「享 • 喝茶」的需求。

▲行政院農委會茶業改良場蘇宗振場長、創辦人王賢明、執行長陳嘉得、安南區長葉誌明等人剪綵，現場十分熱鬧。





有別於傳統茶行，「高覺茶」白色立體幾何結構融合日式清水模的獨棟外觀，再加上通透明亮又富含設計感的一樓門市，讓許多人路過的民眾及遊客都誤以為這是一間名牌精品店，因此稱「高覺茶」為茶葉界中的精品並不為過。更特別的是，只要入內參觀，就可免費品茗1杯用著高腳香檳杯裝呈的「冰滴高山萃取茶」，重點這杯茶是每日限量供應，供應完為止。

▲王賢明想「以茶會友」，他想讓每一位進到門市的人，透過這杯茶能夠快速感受到台灣茶的魅力，進而願意了解台灣茶，並愛上台灣茶。

王賢明指出，而會有此發想，單純是想「以茶會友」，他想讓每一位進到門市的人，透過這杯茶能夠快速感受到台灣茶的魅力，進而願意了解台灣茶，並愛上台灣茶。





王賢明說，「高覺茶」主打台灣頂級高山茶，為凸顯其非凡的茶葉品質與品牌價值，特別選用專為出產高端茶的「梨山茶區」。為呈現最極致的頂級經典高山茶，其茶葉來源並非跟大盤批發商取得，而是「高覺茶」特別與梨山地區茶農共同投入茶園契作，目前其自有與契作的高山茶園總面積約5公頃，地點主要位於新佳陽及福壽山之間。更令人驚訝的是，「高覺茶」更是耗資近上億，前後耗時5年在福壽山華岡地段建造大型高山製茶廠「雲深製茶」，此座製茶廠標高海拔2450m，總廠區占地660坪，是目前大梨山、福壽山地區中海拔最高、占地最廣，且為營建署合格發照建造的大型高山製茶廠；廠區內皆遵照農糧署所頒布的守則，將每一個製茶步驟所需的器具，分門別類、獨立區隔，以確保製茶環境衛生乾淨且安全。如此全程不假他人之手，自產、自製、自銷一條龍的垂直整合方式，不僅保障了茶葉的品質及來源，也是「高覺茶」對於消費者給予的承諾。





目前門市共販售8款梨山茶，其中王賢明最引以為豪的就是鎮店之寶「福壽唐莊」，其茶葉來源為海拔2500公尺的福壽山農場內唐莊地段，其產量稀少珍貴，實屬茶品中的首選；除此之外，為了讓顯少接觸泡茶的年輕族群也能夠品嚐到台灣茶獨有的茶韻，「高覺茶」也推出3款單泡原葉茶包，其採用便利攜帶又保鮮的真空包裝，再加上輕巧時尚的提盒設計，絕對是送禮自用兩相宜。





王賢明強調，他之所以特地選在知名古蹟旁成立「高覺茶」門市，主要的目的還是要推廣台灣茶葉文化，傳達台灣茶藝之美；他希望藉由這一盞金黃澄亮的茶湯，讓更多人、甚至是國外的旅客了解台灣百年的製茶工藝及泡茶文化，將茶融入在生活之中，讓茶成為品味生活的最佳配角，沉浸在這台茶極致的風韻中，也更期許自己能夠將台灣茶真正的滋味與魅力吹向國際，重現茶金風潮。