台南某高職疑爆霸凌！「多人猛毆片」被誤傳　教務處：與老師無關

▲該影片與老師無關。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者曾筠淇／綜合報導

日前臉書粉專「黑色豪門企業」貼出一段影片，內容可見台南某高職疑似有校園霸凌事件，不料，近兩日卻被誤傳，指「學生群起打老師」。對此，事實查核中心澄清，「網傳影片為11月30日台南某高職學生的衝突事件，傳言卻誤傳為『學生打老師』。因此，傳言為『錯誤』訊息」。

近兩日網路瘋傳一則影片，而搭配內容指「這就是我們要的校園生態嗎？學生群起打老師，當時老師被十幾個人圍攻，已奄奄一息。」不過實際上，該段影片是學生間的衝突事件，台南某高職疑似有校園霸凌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，教育部防制校園霸凌單位國教署經事實查核中心詢問時表示，「傳言影片是台南市某間職業學校在11月30日發生的校園霸凌事件，國教署已經聯繫學校了解狀況」。該事件起因是學生發生口角，導致衝突，該校教務處表示，此事與老師無關，更沒有發生網傳的「學生群起打老師，當時老師被十幾個人圍攻」情事。

事實查核中心也提醒，民眾瘋傳霸凌影片可能是想要幫助受害者，但這類兒少暴力影片更應小心查證，把握關心但不轉傳的原則，以避免造成受害者二度傷害。iWIN執行秘書劉昱均也建議，民眾可以把收到的霸凌影片提供給縣市教育局，或是撥打教育部反霸凌專線1953，啟動實質機制，真正幫助受害者。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

►「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」 整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄