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南部久旱不雨！曾文烏山頭2水庫蓄水率僅35%　台南今起減壓供水　

▲▼曾文水庫。（圖／記者林悅翻攝）

▲曾文水庫近日面臨缺水危機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、翁子皓／台南報導

旱災經濟部災害緊急應變小組2日召開第一次工作會報，由於南部久旱不雨，導致曾文、烏山頭水庫蓄水持續降低，決議自12月2日起，嘉義地區轉為水情提醒綠燈，台南地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，台水公司將持續調控用水，並在高地、管末地區適時安排水車及供水點，降低減壓供水對民眾的影響。

經濟部指出，目前曾文、烏山頭水庫蓄水量僅餘約2億噸，在明年豐水期來臨前，水量相對有限，為提前部署因應，台南地區於2日起水情燈號轉為減壓供水黃燈，在不影響民眾用水的夜間離峰時段23時至隔日5時減壓供水，預估每日節水可達1.5萬噸。

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▲▼台南即時水量。（圖／翻攝水利局）

▲南區水庫即時水情。（圖／翻攝水利局）

經濟部表示，全台各地降雨因氣候變遷越趨極端，今年7月、8月降雨為歷史紀錄第2少，之後尼莎及奈格颱風外圍環流雖為中部以北水庫集水區帶來降雨，但南部區域水庫集水區仍呈現少雨情況。此外，統計曾文水庫集水區6月至今降雨量，僅為歷史同期不到一半的48%，為目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水率僅35%的主要影響因素。

▲▼台南即時水量。（圖／翻攝水利局）

台南市政府指出，工業用水部分，各科學園區、工業區及產業園區皆早在8月超前部署，進行節水、抗旱措施，經工業局統計台南地區工業區節水成效已達8%，南部科學園區再生水供應部分，永康水資中心預計2022年12月16日正式供水，每日達8000噸、安平水資中心預計2023年2月每日供水1萬噸。

農業用水部分，嘉南灌區二期作及秋冬雜作已完成供灌，針對嘉南地區2023年一期作供灌規劃方面，行政院農委會已自11月29日起在嘉義、台南等地辦理5場的供灌情勢意見蒐集座談會，了解農民的需求、意見，並研擬相關配套措施。

黃偉哲市長呼籲，節水從生活中開始做起，多運用回收水，持續節水，才不愁沒水，台南市7座水資中心(安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康)均設有取水口，每日可供16750噸回收水，歡迎民眾自由取用，此外也請民眾生活中隨手節水，大家如果都能在生活中落實回收水再利用，一滴水用兩次，就可協助節省自來水。

▲▼曾文水庫。（圖／記者林悅翻攝）

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