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台南市觀旅局終止黃金海岸船屋契約　提告競業公司不當得利

▲台南市觀旅局與競業股份有限公司終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，並於10月17日在船屋張貼終止契約公告週知。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀旅局與競業股份有限公司終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，並於10月17日在船屋張貼終止契約公告週知。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局與競業股份有限公司，因「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」產生糾紛，觀旅局除中止契約，並委請律師向台南地院提告，要求委外設施返還、違約金及積欠費用支付、不當得利、委外廠商對外宣傳機關不實資訊及言論與其相關作為，導致機關名譽受損等，透過司法程序維護機關權利。

▲台南市觀旅局與競業股份有限公司終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，並於10月17日在船屋張貼終止契約公告週知。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局於2019年4月與競業股份有限公司簽訂「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，因廠商未依契約規定，經處逾期違約金額達契約金額20％，觀光旅遊局於2022年10月12日與競業股份有限公司終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，並於10月17日在船屋張貼終止契約公告週知。

台南市觀光旅遊局表示，競業股份有限公司向台南地院對台南市觀光旅遊局提出2022年全字第67號定暫時狀態假處分及2022年訴字第1621號確認勞務採購契約存在之2件民事訟訴案，觀旅局則委由律師辦理本案，關於廠商所提本案定暫時狀態假處分一案，已於2022年11月8日由台南地院判決駁回。另外，競業股份有限公司自2022年4月份起電費皆未繳納，台電最後通知競業股份有限公司2022年11月30日未繳電費，則於12月1日實施斷電，因催繳未果，台電已於12月1日下午完成斷電程序。

台南市觀旅局指出，為維護機關及公眾權益，觀光旅遊局已委由律師進行提告，提告內容包含市府委外設施返還、違約金及積欠費用支付、不當得利、委外廠商對外宣傳機關不實資訊及言論與其相關作為，導致機關名譽受損等，期盼透過司法程序，維護機關權利，同時，能夠加速活化船屋後續利用，恢復服務機能，提供遊客一個完善優質的旅遊景點。

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