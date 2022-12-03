　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇緊貼「黑標籤」　吳怡農嘆可惜：別戴有色眼鏡睜眼說瞎話

▲吳怡農出席民權國小校慶。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農出席民權國小校慶。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

北市立委補選白熱化，國民黨參選人王鴻薇近日砲打競爭對手吳怡農黨部染黑相關議題，對此，吳怡農3日重申，趙介佑是他開除的，趙的父親也是在其任內離開，相信在北市黨部主委期間所作所謂經得起檢驗，可以用放大鏡檢視，但不要用有色眼鏡睜著眼睛說瞎話，選舉期間做這種操作非常可惜。

對於王鴻薇說本來就該開除趙介佑、不應當成政績，吳怡農回應，相信在北市黨部主委期間所作所謂經得起檢驗，可以用放大鏡檢視，但不用有色眼鏡睜著眼睛說瞎話，選舉期間做這種操作非常可惜，仇恨的操作不會贏得民眾支持，期待對手拿出正面態度，來打這場選戰。

對於媒體追問黃承國相關議題，吳怡農強調，趙介佑是他開除的，趙的父親也是在其任內離開，自己帶領市黨部同仁完成盤點、讓所有不符黨員資格的人都離開黨部，「做了這一切還把我跟黑道連結，那我實在沒有辦法。」

對於媒體追問桃園市長鄭文燦學倫爭議，吳怡農指出，完全尊重學術專業跟當事人申訴權利。選戰部分，對於議員王世堅的力挺，吳表示，感謝他願意擔任總督導，這次受到檢視的是自己，這個選區民進黨從未贏過，是一場艱困選戰，全力爭取選民支持。

資深媒體人周玉蔻日前表態力挺，但也有支持者擔心會產生反效果，對此，吳怡農回應，感謝每一位支持自己的選民，記得補選日出來投票。

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
訂600元Uber Eats晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光了
爆乳妹「比基尼應援」！卡達球迷狂盯她胸前2球　竟還偷拍
去日本買鮮乳「旅日達人也選錯」！　糗喊：現在才知道
孟耿如突潰堤認「身心俱疲」！　隱忍黃子佼1個性
身分證「3碼中2碼」　星級飯店下殺2.2折
新北搶劫犯獄中來信道謝！警欣慰拆信　看完拳頭硬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭文燦論文抄襲道歉了！　朱立倫嘆：很遺憾，也覺得滿丟臉

台大碩士學位遭撤！論文被質疑是槍手代寫　鄭文燦：是我寫的！

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」籲台大別再混過去

越南稱我國太平島軍演侵犯主權　外交部：無法接受

「前有林智堅後有鄭文燦」　趙少康：蔡英文應立刻開除陳明通

王鴻薇緊貼「黑標籤」　吳怡農嘆可惜：別戴有色眼鏡睜眼說瞎話

謝國樑小內閣「第3位首長」出爐　林麗蟬出任基隆綜發處長

轟綠掛羊頭賣狗肉「無良政黨」　馬英九：蔡英文打壓救國團不愧疚嗎

同為論文抄襲案！他轟林智堅「草包」　讚鄭文燦「值得讚許」

吳怡農稱「趙介佑是我開除的」　王鴻薇嗆：怎麼好意思當政績宣揚？

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

許維恩回應假包風波「不好的示範」　曝跟前任還有聯絡：王家梁都知道！

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

鄭文燦論文抄襲道歉了！　朱立倫嘆：很遺憾，也覺得滿丟臉

台大碩士學位遭撤！論文被質疑是槍手代寫　鄭文燦：是我寫的！

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」籲台大別再混過去

越南稱我國太平島軍演侵犯主權　外交部：無法接受

「前有林智堅後有鄭文燦」　趙少康：蔡英文應立刻開除陳明通

王鴻薇緊貼「黑標籤」　吳怡農嘆可惜：別戴有色眼鏡睜眼說瞎話

謝國樑小內閣「第3位首長」出爐　林麗蟬出任基隆綜發處長

轟綠掛羊頭賣狗肉「無良政黨」　馬英九：蔡英文打壓救國團不愧疚嗎

同為論文抄襲案！他轟林智堅「草包」　讚鄭文燦「值得讚許」

吳怡農稱「趙介佑是我開除的」　王鴻薇嗆：怎麼好意思當政績宣揚？

男友花錢超豪氣！妹子翻手機驚見「暗黑內幕」崩潰：我承擔不起…

《英雄聯盟》S12冠軍打野Pyosik前往北美　TL超多韓援網笑：北美韓國隊

鄭文燦論文抄襲道歉了！　朱立倫嘆：很遺憾，也覺得滿丟臉

台大碩士學位遭撤！論文被質疑是槍手代寫　鄭文燦：是我寫的！

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」籲台大別再混過去

麥當勞換「內用飲料杯」了！業者證實：門市將逐步轉換

紐約開520萬高薪徵「嗜血殺手」！　要懂如何大規模屠殺

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

政治熱門新聞

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

民進黨魁大黑馬！　大老力推「林飛帆」

徐巧芯連6問：吳怡農「背後靈」仍是黃承國？

鄭文燦論文爆抄襲　沈富雄：這事發生最難看

館長合體黃國昌狂轟　陳明文回應

蔡適應博士論文審議完成！本人回應了

王鴻薇出戰立委補選！名嘴：最開心的是他

王鴻薇僵持15天點頭參選　沈富雄曝拒選下場

綠營大老揭「2024大選」夢幻名單　侯友宜未列入

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

黃暐瀚：問我一萬次還是說王鴻薇落跑

同為論文抄襲案！他轟林智堅「草包」　讚鄭文燦「值得讚許」

蔡、蘇最新民調　他：2周後更難看

更多熱門

相關新聞

吳怡農稱「趙介佑是我開除的」　王鴻薇嗆：怎麼好意思當政績宣揚？

吳怡農稱「趙介佑是我開除的」　王鴻薇嗆：怎麼好意思當政績宣揚？

台北市議員王鴻薇日前質疑，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有黑道勢力在背後；吳回擊，民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑是他開除、其父親是他請走離開北市黨部的，為了選舉扯黑道，實在太可惜。對此，王鴻薇今（3）日再嗆，趙介佑販毒、詐欺，還造成人命死亡，他不該被開除嗎？吳怡農怎麼好意思拿這件事當政績宣揚？

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

吳怡農稱「初選崩壞」是民進黨大敗主因　王鴻薇嗆：他用什麼立場批評？

吳怡農稱「初選崩壞」是民進黨大敗主因　王鴻薇嗆：他用什麼立場批評？

鄭文燦遭撤銷碩士　王鴻薇：台大要不要處理陳明通？

鄭文燦遭撤銷碩士　王鴻薇：台大要不要處理陳明通？

徐巧芯連6問：吳怡農「背後靈」仍是黃承國？

徐巧芯連6問：吳怡農「背後靈」仍是黃承國？

關鍵字：

吳怡農王鴻薇立委補選

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

大腸癌8徵兆曝　有症狀已中晚期

命中帶財、最旺夫的3大星座女

睽違12年晉級！南韓2比1葡萄牙

葡萄牙今晚尬南韓！運彩最高賠率500　30歲男砸8萬車拚

民進黨魁大黑馬！　大老力推「林飛帆」

日本人赴台餐廳喝水秒吐：這很噁

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面