王鴻薇緊貼「黑標籤」　吳怡農嘆可惜：別戴有色眼鏡睜眼說瞎話

▲吳怡農出席民權國小校慶。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市立委補選白熱化，國民黨參選人王鴻薇近日砲打競爭對手吳怡農黨部染黑相關議題，對此，吳怡農3日重申，趙介佑是他開除的，趙的父親也是在其任內離開，相信在北市黨部主委期間所作所謂經得起檢驗，可以用放大鏡檢視，但不要用有色眼鏡睜著眼睛說瞎話，選舉期間做這種操作非常可惜。

對於王鴻薇說本來就該開除趙介佑、不應當成政績，吳怡農回應，相信在北市黨部主委期間所作所謂經得起檢驗，可以用放大鏡檢視，但不用有色眼鏡睜著眼睛說瞎話，選舉期間做這種操作非常可惜，仇恨的操作不會贏得民眾支持，期待對手拿出正面態度，來打這場選戰。

對於媒體追問黃承國相關議題，吳怡農強調，趙介佑是他開除的，趙的父親也是在其任內離開，自己帶領市黨部同仁完成盤點、讓所有不符黨員資格的人都離開黨部，「做了這一切還把我跟黑道連結，那我實在沒有辦法。」

對於媒體追問桃園市長鄭文燦學倫爭議，吳怡農指出，完全尊重學術專業跟當事人申訴權利。選戰部分，對於議員王世堅的力挺，吳表示，感謝他願意擔任總督導，這次受到檢視的是自己，這個選區民進黨從未贏過，是一場艱困選戰，全力爭取選民支持。

資深媒體人周玉蔻日前表態力挺，但也有支持者擔心會產生反效果，對此，吳怡農回應，感謝每一位支持自己的選民，記得補選日出來投票。