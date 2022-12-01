教部敗訴！國語日報非政府捐助法人　教長：了解後再因應

▲對於最高法院判決教育部敗訴，潘文忠表示，等收到判決書後再做因應措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部認定國語日報社屬於政府捐助的財團法人，國語日報社不服提出行政訴訟，昨（30日）二審最高行政法院確定國語日報社勝訴，教育部長潘文忠今（1日）表示，綜整研判顯示，國語日報成立的主要資源來自政府，教育部還沒收到最高行政法院判決書，等收到判決書與詳細了解後，再做相關因應措施。

教育部在2017年9月5日，認定國語日報社為政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事，之後國語日報社不服，提起訴願遭駁回，進行提起行政訴訟，一審判決國語日報社勝訴，教育部提起上訴，二審昨也被駁回。

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立法院教育文化委員會今天審議「國民教育法修正草案」案，會前教育部長潘文忠接受媒體聯訪，媒體詢問，昨天最高行政法院審理，認定教育部不是國語日報捐助的財團法人，駁回教育部上訴，全案也確定，教育部如何因應。

潘文忠則表示，國語日報因為幾年前內部有紛爭，教育部提出很多事證，教育部非常審慎檢視過去多年來，包括成立相關政府檔案資料，以及當時董事親名簽署，都表達當時為民意代表，不是捐資者，綜整研判，當時國語日報成立主要資源來自政府，教育部才是捐助者。

對於昨天最高行政法院判決，潘文忠指出，教育部還沒收到最高行政法院判決書，等收到判決書與詳細瞭解判決書內容後，再做相關因應措施。