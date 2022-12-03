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台大國發所不只林智堅與鄭文燦抄襲！　教長：校方正進行了解

▲▼外傳台大國發所論文抄襲不止林智堅與鄭文燦，潘文忠表示，台大正在了解中。（圖／記者許敏溶攝）

▲外傳台大國發所論文抄襲不止林智堅與鄭文燦，潘文忠表示，台大正進行了解。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

繼前新竹市長林智堅因論文抄襲被撤銷學位，桃園市長鄭文燦昨（2日）發布聲明，坦承就讀台大國發所的碩論也因抄襲被撤銷學位，外傳台大國發所不只林智堅、鄭文燦這兩個案，還有更多，教育部長潘文忠今（3日）指出，教育部昨天已經收到台大函文，台大也在進行這方面相關了解，教育部會進一步跟大學做了解。

林智堅因為台大國發所論文抄襲，被撤銷學位，也退出桃園市長選舉，在昨天傍晚，鄭文燦也公開坦承，就讀台大國發所碩士在職專班論文被台大認定抄襲而撤銷學位，但鄭文燦也強調，自己沒有抄襲動機。

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對於鄭文燦因抄襲被撤銷學位，台大在昨天已將論文審定結果送到教育部，潘文忠今天上午參加「111年台灣閱讀節嘉年華」，會前接受媒體聯訪時表示，針對各大學學術論文，都是依照學位授予法與相關學術倫理規定，進行審定與辦理程序，各大學會把審定結果送達教育部，過去都是這樣程序辦理。

外傳林智堅、鄭文燦論文抄襲，在國發所不是單一個案，潘文忠表示，台大也在進行這方面相關了解，教育部會進一步跟大學了解。

此外，全國私校工會昨指出，台大國發所有二位政要學生接連因碩論抄襲被撤銷學位，是台大自2016年爆發醫學論文造假案後最大的學術醜聞，期待台灣學界引以為戒，也是「政學交相賊」的最壞示範，建議台大應予指導教授解聘或不續聘處分，以儆效尤，而教育部也應追究台大行政管理不周責任，並以更積極的政策手段整飭學術歪風。

對此，潘文忠表示，對於各大學在相關論文指導審議，本來就有一定規範，會要求各大學確實依照規定遵循，尤其針對學位論文部分，後續有關學生論文檢視等等方面，包含相關比對系統，希望讓每一個學校辦理學生論文審議時參考。

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