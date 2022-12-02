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台南酒駕肇事下降　黃偉哲要求持續改善

▲台南市警局加強取締酒駕，酒駕傷亡人數較去年下降48％，黃偉哲市長肯定市警局執法成效，並要求持續改善。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局加強取締酒駕，酒駕傷亡人數較去年下降48％，黃偉哲市長肯定市警局執法成效，並要求持續改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府舉行道安會報，黃偉哲市長聽取台南市警察局關於酒駕防制報告，台南酒駕取締增加，酒駕傷亡人數較去年下降48％，黃偉哲市長肯定市警局執法成效，並要求持續改善。

台南市警察局說明，統計台南市2022年1至9月份共取締酒後駕車5037件，較去年同期增加619件，另由員警「主動」取締酒駕(未發生酒駕事故)4205件，與去年同期增加769件。

▲台南市警局加強取締酒駕，酒駕傷亡人數較去年下降48％，黃偉哲市長肯定市警局執法成效，並要求持續改善。（圖／記者林悅翻攝）

而2022年1-9月因酒駕肇事導致死亡14人，較去年同期27人，減少13人減少48.1％。酒駕案件導致死傷757人，較去年同期912人，減少155人減少17％。

黃偉哲表示，酒駕事故常造成寶貴性命喪失，這些悲劇其實是可以避免的，市長不會因為取締數的上升而苛責警方，因為不取締酒駕就無法減少公共危險的發生，今年警政署將台南防制酒駕評比為甲組（六都）第一名，就是肯定台南警察的努力。

▲台南市警局加強取締酒駕，酒駕傷亡人數較去年下降48％，黃偉哲市長肯定市警局執法成效，並要求持續改善。（圖／記者林悅翻攝）

警察局表示，將持續分析酒後駕車事故，精準執法，並配合分齡、分眾宣導、酒癮戒治及累犯公布等各種面向作為，持續積極防制酒駕事故發生。

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