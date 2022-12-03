中國疫情「白紙」後恐擴散！王必勝估2個月達高峰「最不好的時間點」

▲指揮中心指揮官王必勝談中國近期疫情趨勢分析。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長薛瑞元日前表態「接下來防疫重心將放在監測中國疫情」。指揮中心指揮官王必勝今（3）日發文分析中國疫情，特別點出在「白紙」之後，防疫政策已經有明顯轉變，封控力量會大減，疫情持續擴散的可能性大增，初期個案可能以指數型快速成長，將面臨許多嚴峻挑戰。

王必勝在臉書發文中提出5點分析，其中一項提及，如果疫情此刻開始蔓延，可能會在2個月達到高峰，屆時正值寒冷冬季，更會遇到春節返鄉、春運等挑戰，是「最不好的時間點」。

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▲指揮中心分析中國疫情概況。（圖／指揮中心提供）

王必勝提醒，目前仍在陸工作、求學或者居住的國人，儘速接種疫苗，如果有長期醫療需求者，應評估疫情狀況，考慮提早返國。即將赴陸的國人則建議打好次世代疫苗再出發，同時也隨時留意當地疫情發展狀況，依自身條件考慮出發時機。

王必勝最後也說，對於中國疫情狀況的判斷，由於他們統計的方式不易理解，建議在那邊可以觀察醫療院所使用情形，並留意週邊的人確診的比例，來做研判的參考。

王必勝臉書全文：



根據指揮中心疫情監測，近期中國的疫情持續升溫，值得關注。

相信大家對於COVID-19 Omicron變異株的高傳染力已經有了相當的認識。而目前在中國流行的BF.7及BA.5.2 次變異株的傳染力更有過之。因此即便是在中國嚴厲的封控下，疫情也難以清零。更何況「白紙」後，整個防疫政策已有明顯的轉變，封控力量應會大減，這樣疫情持續擴散的可能性將會大增。而依據各國經驗，疫情初期個案的增加速度大都是以指數型快速成長。

分析起來，中國面對疫情擴散會面臨很多嚴峻的挑戰：

1. 這將是中國遭遇到的第一波真正全國性疫情，而第一波疫情會衝擊最脆弱的族群，包括超高齡者、嚴重共病、完全未施打疫苗、長照機構住民...等，將會造成嚴重的損傷。

2. 在免疫力方面，中國目前確診人口比例極低，自然免疫保護力可說是沒有。另外中國雖有多款自製疫苗，但在保護效益上或許未臻理想。而整體接種覆蓋率，尤其是高齡族群，離期望的標準仍有相當大的距離。

3. 在治療方面，各種有效抗病毒藥物的準備狀況不得而知，但以龐大的人口數量來估計，應該是有很高的難度。而醫療資源的量能，在他們廣大的國土上應該是有數量及分佈的問題。尤其面對短期急遽增加的全國性醫療需求，將是非常核心且難解的狀況。

4. 如果疫情此刻開始蔓延，那預期約會在2個月到達高峰，除了正值寒冷的冬季，更會遇到農曆春節返鄉、春運、群聚...的挑戰，可以說是最不好的時間點。

5. 即便Omicron的致重症及致死率不算高，但在前述的因素下，加上中國是世界上人口最多的國家之一，其產生的傷亡絕對數字會令人非常憂心。

基於這些因素，個人認為中國進行舉世最嚴格的疫情封控是有其考量的，主要是以拖待「變」。的確這樣的策略成功的避開了致重症及致死率高很多的Alpha、 Delta等變異株，但目前卻未能等到比Omicron致重症致死率更低的變異株，就可能要面臨攤牌，而且已經付出了經濟上及民心上很高的代價。以防疫及醫者的角度來看，衷心希望中國人民能在最小的損傷下，成功的渡過這個艱巨的疫情挑戰。

對於在中國工作、求學或居住的國人，建議要儘速接種疫苗，尤其是年長、有嚴重疾病的人。另外也要特別留意老人及幼童的保護。如果有長期醫療需求的國人，建議評估當地疫情狀況，考慮提前返國，避免因疫情造成的醫療排擠而延誤疾病診治。

而即將或計劃前往中國的國人，建議務必打好次世代疫苗再出發，同時也隨時留意當地疫情發展狀況，依自身條件考慮出發時機。對於中國疫情狀況的判斷，由於他們統計的方式不易理解，建議在那邊可以觀察醫療院所使用情形，並留意週邊的人確診的比例，來做研判的參考。