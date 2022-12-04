湘夜遊3／粉色斑馬線、黑色臭豆腐　長沙「夜經濟」年賺數十億　

記者任以芳／湖南長沙

大陸湖南長沙號稱「不夜城」，疫情期間連續三年榮獲「大陸十大夜經濟影響力城市」。當地人到了晚上9點才開始密集活動，最有名解放西路、五一商圈、IFS國金中心等商業區都是必打卡點。《東森新媒體ETtoday》記者實際體驗採訪「夜長沙」，即使處於疫情期間，知名景點黃興南路步行街人潮依舊聚集，沿路充滿港味霓虹燈區，粉紅色斑馬線，讓人一秒置身嘉年華會。走進當地夜市美食街，由於湖南愛吃辣，各類小吃幾乎脫離不了湘辣口味，記者發現奇搜小吃「炸蜘蛛」和「麻辣鱉」，帶您一塊來體驗。

近年湖南長沙直追重慶，成為全大陸第二名「打卡網紅城市」，長沙夜經濟已成為全大陸消費名片。連續三年入選「大陸十大夜經濟影響力城市」，在2021年中國城市夜經濟影響力十強城市榜單中，長沙排名全大陸第二。

▼ IFS國金中心十字路口 。（圖／記者任以芳攝）

▲長沙粉色斑馬線，網紅打卡點。（圖／記者任以芳攝）

長沙網紅步行街「打卡」之冠

《東森新媒體ETtoday》記者前往人氣最旺到黃興南路與解放十字識字交叉口，這裡是長沙人間煙火味最濃的地段之一。入夜後，步行街從北到南的人潮川流不息，四周都是繁華閃耀招牌，光是打卡景點至少兩、三處。相較這三年毫無「夜經濟」的北京，緊張又壓迫，在長沙逛街的人潮輕鬆許多。

來到步行街第一個打卡點，充滿少女心「粉紅色」斑馬線，夜晚特別醒目，許多外省遊客趁紅燈時拍照打卡。十字路口3Ｄ動畫螢幕是第二個觀光打卡景點，粉紅愛心泡泡和海豚系列，強調「我愛長沙」超大視覺效果，很有城市宣傳效果。

順著人群進入黃興南路主街區，步行街兩旁全是熱鬧商家，抬頭看比地面還繁華，一整排超誇張霓虹燈招牌，很有香港復古大排檔風情。仔細觀察，不少互聯網平台博主重回街邊開直播，來往年輕男女孩打扮時髦逛大街，手裡必拿國潮飲料「茶顏悅色」或各類小吃，即使大多數人還是戴口罩居多，歡樂的氛圍讓人差點忘了大陸防疫政策持續進行中。

▼ 長沙逛街氣氛自由，網紅正在街頭直播 。（圖／記者任以芳攝）

▲長沙奇搜小吃-各類炸昆蟲 。（圖／記者任以芳攝）

長沙「奇搜」小吃-炸蜘蛛

長沙夜晚市井氣氛濃，還得厚歸功於各類特色小吃。《東森新媒體ETtoday》記者進入黃興南路小吃街，類似台灣室內夜市，各式各樣攤位幾乎不重複，有常見的燒烤串、烤海鮮、湖南辣味小吃，愛吃田雞的大陸民眾近期開始「吃鱉」，整隻「麻辣鱉」任君挑選。

長沙美食眾多，仔細尋找還有「奇搜」類小吃。其中一攤炸昆蟲讓人看了驚嚇指數100%。老闆精心準備除了各類蟲蛹，還有小蛇、蜈蚣以及黑色蜘蛛，不少女性遊客經過都會小聲驚叫，「啊～～好嚇人！」

據了解，單隻炸蜘蛛和小蛇、其他昆蟲串，平均是40到50元人民幣換算200多台幣。店老闆接受訪問表示，「假日買的人多，一天賣出十幾二十隻蜘蛛，大部分都是嚐鮮，加入調味料後味道更好。」

▲長沙奇搜小吃炸蜘蛛，口感酥脆 。（圖／記者任以芳攝）

記者現場挑戰買了一隻炸蜘蛛，回鍋低溫油炸大約4分鐘，撒上些許調味料就能食用。由於心裡無法承受，最後只敢吃了一隻蜘蛛腿，口感上酥酥脆脆，沒有什麼特殊怪味。

來自北京媒體人玲玲也吃一隻蜘蛛腿，她之前吃過蠍子、蟲蛹，炸蜘蛛已經是極限。她吃完後說，「真的不敢吃頭，蜘蛛腿也不光滑，吃到嘴裡有『毛毛』的感覺。」

▲長沙傳統小吃-黑色臭豆腐 。（圖／記者任以芳攝）

傳統小吃「黑色」臭豆腐、刮涼粉

各位讀者也別誤會，炸昆蟲、麻辣鱉只是噱頭，並不是長沙傳統特色美食。當地民眾從小吃到大美食是「黑色」臭豆腐，口感外焦裡嫩，愛吃辣的湖南人習慣淋上各類辣椒醬和香菜更帶勁。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的長沙陳姓民眾說，「長沙臭豆腐越臭越好吃，加辣要加到滿才爽。」記者實際體驗長沙黑色臭豆腐，真的比台灣臭豆腐還要臭！口感酥脆內軟，真的十分美味。

來到長沙網紅打卡景點「文和友」，80年代風貌賣著傳統小吃。豌豆粉做成的「刮涼粉」也是長沙特色美食之一，傳承好幾代人的回憶。長沙民眾周小姐介紹，「小時候常看到很大涼粉，老闆拿漏勺刮幾條下來，拿醬、辣椒等調味拌一拌。」

「糖油坨坨」也稱「糖油粑粑」，甜甜圈樣貌的蔥油餅都是長沙人零食或早點。周小姐說，文和友小吃幾乎還原老滋味，都是從小吃到大的回憶，十分懷念。

▼老長沙記憶小吃-糖油坨坨 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 黃興南路步行街。（圖／記者任以芳攝）

彌補疫損失！陸各城市防疫也拚「夜經濟」

疫情之前長沙「夜經濟」靠著各類小吃、熱鬧街區撐起驚人GDP。長沙五一廣場躋身前大陸10大夜間打卡地標、假日夜間打卡前10名包括世界之窗、橘子洲、黃興南路步行街、IFS國金中心、北辰三角洲、德思勤城市廣場等商圈。

即使疫情後限制變多，長沙市連續三年入選「中國城市夜經濟十大影響力城市」，2019年、2020年排名第3，2021年排名第2。數據顯示長沙市夜間消費佔全天消費比重達52.6%，夜購場所的夜消費人數年增幅高達49%以上。大陸抖音數據也顯示，長沙夜間每小時打卡量高於日間10%

大陸商務部《城市居民消費習慣調查報告》顯示，大陸60%的消費發生在夜間，夜間消費至少是白天消費的3倍。2021年夜間消費達到34.8兆元，預計2022年將突破40萬兆元。不只長沙，魔幻之都重慶、南方夜場深圳等城市都在拚「夜經濟」，希望彌補近三年疫情管控的經濟損失。

▼疫情期間，湖南長沙「夜經濟」還是很受歡迎 。（圖／記者任以芳攝）



