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大陸 大陸焦點 特派現場

湘夜遊4／喵星人伴女屍沉睡2千年　揭秘漢代辛追墓「君幸食」漆盤

記者任以芳／湖南長沙

來到大陸湖南長沙除了體驗「不夜城」，來杯國潮飲品「茶顏悅色」，湖南省博物館馬王堆展也是必去打卡景點。這裡展出西漢時期千年女屍出土時皮膚有彈性，關節可轉動，經鑑定是至今超過2200歲的「辛追夫人」，也是全球首例「濕屍」，當時震驚全世界考古界。其他挖出的文物也很有亮點，大量的喵星人出現在漆器上，模樣可愛有卡通風，很難想像出自千年古人的創意，為何「千年女屍」生前也喜愛喵星人？《東森新媒體ETtoday》帶您一塊揭秘探尋歷史。

▲▼湖南省博物館的收藏，被譽為是尚保存最完整的濕屍「辛追夫人」。（圖／CFP）

▲湖南省博物館的收藏，被譽為是尚保存最完整的濕屍「辛追夫人」。

超過2200歲西漢女屍「關節還能動！」

1972到1974年大陸考古學家在湖南長沙市東郊馬王堆鄉，發掘三座漢墓，墓室主人的身份是西漢時期長沙國丞相利蒼與其妻兒的墓穴。挖掘近三個月，才顯露出重達1.5噸巨大外棺槨。經考察馬王堆漢墓一號墓的「千年女屍」是利蒼妻子辛追夫人，棺槨內部呈現「井」字，棺室有4層套棺。

開棺當下，大陸考古學家都驚呆了！這具「千年女屍」出土時皮下組織有彈性，關節能活動，血管有凝固的血塊為A型，眼睫毛、鼻毛尚存，左耳鼓膜完好，手指腳趾紋清晰，幾乎和剛入土的屍身一樣，因此被封為「東方睡美人」，震驚全球考古界，這也是世界上首次發現「濕屍」。

▲▼ 湖南專題、馬王堆 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬王堆古墓挖掘歷史現場。（圖／記者任以芳攝）

研究人員發現，「辛追夫人」保持不朽，歸功於獨特的墓室結構。馬王堆漢墓是一個竪穴土坑墓，從外面封土、坑口到坑底大約有20米深的墓穴。棺槨周圍有厚約半米、一萬多斤的木炭層，可吸收空氣中的水分。木炭層外面有黏性好，密封性極佳、阻隔空氣的白膏泥層，包圍棺槨形成恆溫、恆濕的防腐封閉空間。

湖南博物館解說員介紹，「根據歷史記載『辛追夫人』死於西元前186年，考古學家對屍身做病理解剖，內臟器官保存完好，生前有多種疾病，冠心病、動脈粥樣硬化、多發性膽石症、直腸和肝臟有鞭蟲、蟯蟲、吸血蟲卵。」

專家也「辛追夫人」的食道、腸胃中發現有138粒半甜瓜子，這是她死前最後吃下的食物，研判死於瓜熟季節，可能是膽囊痛引發冠心病致死，推斷大約在50歲左右過世。

▼ 辛追夫人塑像。（圖／CFP）

▲辛追夫人塑像。（圖／CFP）

▲▼ 湖南專題、馬王堆 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬王堆古墓出土超過3000多件隨葬物品。（圖／記者任以芳攝）

喵星人陪伴「辛追夫人」沉睡千年

馬王堆古墓出土超過3000多件隨葬物品，大多是製作精美的漆器、紡織品。其中有700多件亮麗如新的漆器文物，手工藝十分精緻，保存完好，也是大陸歷年除了三星堆考古，馬王堆也是十分罕見的發現。

當時出土漆器都是「盛食器」居多，讓古人用來裝食物的器皿，各類大小不同容量漆器，幾乎一人一套餐具可以「分餐而食」，早在西漢時期的大戶人家已經採取現代人的「分餐制」。

▲▼ 湖南專題、馬王堆 。（圖／記者任以芳攝）

▲狸貓紋「君幸食」漆盤。（圖／記者任以芳攝）

其中陪伴「辛追夫人」出土30件漆食盤繪也很別緻，繪製捲雲紋、狸貓紋、龜紋等，中間漢字「君幸食」的解讀意義是「祝您吃好喝好」。

其中繪製喵星人的「狸貓紋」漆盤，藏有狸與龜二種動物，模樣十分可愛，帶有卡通童趣的形象，所有構圖講究對稱，現在成為湖南博物館的熱賣文創商品圖騰，許多不知情的觀光客以為是現代設計，實際上出自於2千多年前古人發想創意。

湖南博物館解說員特地指出，「狸紋作裝飾在漢代之前並不多見，據古代文獻記載，馴狸捕鼠有很長的歷史。貓與龜代表有延年益壽的意義，研判可能是辛追夫人對美好生活追求。」

▼ 「辛追墓」出土漆盤上各種動物紋，成為湖南博物館文創IP 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、馬王堆 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、馬王堆 。（圖／記者任以芳攝）

▲「素紗單衣」只有49公克，折疊後可塞進火柴盒 。（圖／記者任以芳攝）

失傳的西漢精緻紡織術「素紗單衣」

根據馬王堆土古墓出土的文物，「辛追夫人」生前過得十分富裕，吃穿、日用品都很精緻。陪葬物品有大量紡織衣物保存良好，西漢時期還有一種「薄如蟬翼」高超紡織術，可惜已失傳。

博物館開闢「辛追夫人」服飾陳列區，解說員介紹，「展示櫃中的『素紗單衣』是迄今最早、最輕、最薄的服裝珍品，是西漢時期紡織巔峰之作，整件重量只有49公克，透光率大約是75%。」

「素紗單衣」設計是寬袍大袖的連體衣，折疊後可以裝進一個小小的火柴盒，令人難以想象。根據漢代文獻對這件衣服形容描述是，「薄如蟬翼、輕若雲霧」。

至於「素紗單衣」的功能性也引起考古界爭辯。有學者認為是穿在棉袍外，可以增加透視朦朧美感，讓造型更加精緻華麗；也有學者認為是內衣，也是世界上最早、最薄、最輕的服裝珍品，體現西漢時期的精湛紡織技術，代表漢初養蠶、繅絲、織造工藝的高超水平。

▼ 「辛追墓」出土的服飾之一 ，距今2千多年。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、馬王堆 。（圖／記者任以芳攝）
 

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