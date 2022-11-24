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台商盼復航小三通　陸委會：努力推動年前恢復「我們沒有拖延」

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

廈門、福州等地的台商協會近日共同發出聲明，希望陸委會能放下政治成見，恢復小三通客運航線，讓台商能回家過年。對此，陸委會副主委邱垂正24日強調，政府會努力推動農曆年前小三通復航，「我們沒有所謂技術拖延小三通復航的問題，更沒有選舉的考量。」

邱垂正表示，有關小三通的客運復航，包括航班的安排、航線的管理，以及CIQS港口實務工作配合事項，因涉及運量對等考量及公權力事項，雙方已有既定的聯繫機制，是由我交通部航港局，以及陸方航管部門負責進行相關協調，小三通航運業者參與相關的航班會議，並且取得兩岸雙方航管部門的許可，才能實際執行。

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正提到，疫情之後逐步恢復兩岸健康有序的交流，是政府的政策，恢復小三通的客運，除了考量整體疫情，包括中國大陸目前正在執行的動態清零措施，尚需要評估兩岸互動的最新情勢。

邱垂正強調，本會多次對外說明，重要節日啟動小三通客運船班，是可能的做法，「我們沒有所謂技術拖延小三通復航的問題，更沒有選舉的考量。」

邱垂正指出，「至於很多人好奇，農曆新年前是不是能夠恢復小三通的客運，我們會努力以赴，政府歡迎台商返台投票，行使公民投票的權利，也了解金門鄉親及台商期盼小三通客運早日復航。」

邱垂正還說，為了維護民眾權益，以及整體國家利益，目前小三通客運復航的整體評估，仍然在滾動修正中，「等評估確認後，將憑既有機制與陸方互動，完成相關準備及必要溝通，並適時公布相關時間與內容。」

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

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