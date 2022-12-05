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大陸 大陸焦點 特派現場

揭開蔣介石衣櫃的秘密！　日軍轟炸「何公館」蔣宋夫妻死裡逃生

記者任以芳／湖南衡陽南岳

位於湖南衡陽南嶽何公館曾是湖南軍閥何鍵的私人別墅，後來成為抗戰軍事會議蔣宋官邸舊址。當年為了躲避日軍轟炸，何鍵特地打造逃生防空洞，順利讓蔣介石夫婦逃生避難。60多年後，1997年大陸當地政府重新開放「何公館」，保留原本樣貌，並且公開蔣介石當年秘密通道就藏在一個不起眼的衣櫃裡，《東森新媒體ETtoday》記者帶您一塊揭秘。

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲蔣介石開軍事會議客廳。（圖／記者任以芳攝）

湖南衡陽磨鏡台位於南嶽七十二峰之一的擲鉢峰下，何鍵任湖南省政府主席期間，在磨鏡台修建了一洞雙層樓房作為消暑別墅「何公館」。1938年秋天，為躲避日軍轟炸，還特地在屋後修築堅固的混凝土防空洞，沒想到派上用場。

根據工作人員介紹，「何公館」別墅後來被蔣介石夫婦在南嶽之旅中所青睞，成為抗戰軍事會議地點，也是蔣宋官邸舊址。蔣介石8次上南嶽，有5次與夫人宋美齡居住於此，別墅下層是軍事會議廳、蔣宋臥室和小廳。

▼ 「何公館」蔣介石與夫人蔣宋美齡休息的房間。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲大陸官方完整保留「何公館」樣貌。（圖／記者任以芳攝）

實景還原的「何公館」軍事會議廳有一條長桌、九張椅子，牆上還掛著仿制的《中華民國軍事委員會對日作戰圖》。會議室另一端是會客室，牆上懸掛國父孫中山畫像和當年遺言「革命尚未成功，同志仍須努力」，中華民國國旗和國民黨黨旗也被保留下來。

左手邊小門是蔣宋臥室約十坪米空間，按照當年的實景擺設，一張雙人床、書桌及一組沙發。「何公館」展出幾幅歷史照片，蔣宋夫婦於南嶽藏經樓的「同根樹」下合照，還有一張是從某個出口的留影，蔣宋表情十分嚴肅。

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲蔣宋夫妻墮斃日軍轟炸的逃生照片 。（圖／記者任以芳攝）

這張照片也揭秘蔣宋夫妻當年驚險逃生經過，原來和現場兩個看似普通的衣櫃大有關聯。《東森新媒體ETtoday》記者實際探測，右邊衣櫃打開看似正常，左邊衣櫃則是掛大衣的地方，仔細摸索櫃子後方大有玄機，竟然是一塊隱藏的活動式木板，往右用力推開有一條小走道，直通「何公館」後方地下防空洞。

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲蔣介石衣櫃的逃生口，當年極少數人知情 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，蔣介石衣櫃的秘密極少人知情，工作人員解釋，「1938年11月9日蔣介石籌備第一次軍事會，日軍派出軍機在南嶽上空投彈掃射，蔣介石夫妻和與會官員透過秘密通道緊急撤退，攝影官留下當時大夥緊急逃生畫面，意外揭秘衣櫃逃生口通道。」

蔣介石在南嶽指揮全國抗戰期間，為避日機轟炸，曾臨時在洞中召開高級將領會議，也就是著名的衡山指揮所，直到今日台灣的軍事指揮機關仍然沿用這個名稱。

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 湖南南嶽忠烈祠。（圖／記者任以芳攝）

距離「何公館」不遠處，有一座建築最早、規模最大的抗日戰爭紀念忠烈祠，也是國民政府在大陸唯一的紀念抗戰烈士建造的大型陵園，1996年被大陸列為全國重點文物保護單位。

1938年，國共兩黨召開的「第一次南嶽軍事會議」，許多將領認為陣亡官兵暴屍戰場無法掩埋，希望為烈士尋覓安息地方，蔣介石決定修建烈士公墓。1943年，南嶽忠烈祠落成，張自忠、戴安瀾等38名將領成為第一批入祠烈士

記者來到忠烈祠祭祀主場地-享堂神殿，大門上方懸掛著鎏金匾額「忠烈祠」，款署蔣中正，這是當時蔣介石親筆題寫的原物，依然保留至今。

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲「烈」少一點有典故。（圖／記者任以芳攝）

不少人發現「烈」字中的「歹」少了一點？工作人員介紹，「也許當年不是筆誤，希望戰爭裡烈士能犧牲『少一點』。也有人解讀，書法少一點是藝術表現。」

忠烈祠保存至今成為南嶽重要歷史古蹟，兩岸交流最鼎盛時期，前國民黨前主席連戰和夫人連方瑀、國民黨榮譽主席吳伯雄都曾來參訪獻花。成為兩岸紀念歷史的重要指標古蹟。

▼ 國民黨前主席連戰、國民黨榮譽主席吳伯雄都曾來南嶽忠烈祠 。（圖／館方人員提供）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

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