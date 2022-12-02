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沒動力、心情差是「冬季憂鬱症」找上身　心理師教你從五感療癒減壓

文／女子學

季節嬗遞入秋冬，酷熱的日暑雖然變得和煦，但微風卻成了凜冽刺骨的冰刃，刺入大地的動脈，讓世界漸漸失溫。失溫的大地蒙上了一層灰，不僅綠意盎然的林野成了滄桑的枯條，就連精神抖擻的人類也變得頹靡喪志。

每到冬天，不少民眾便患上「冬季憂鬱」，意志開始消沉墮落，失去生存動力。許多人會誤解「冬季憂鬱」，認為只是暫時心情差，而非一種疾病，《女子學》特邀心理師林子翔，為大家解惑冬季憂鬱是甚麼？並提供日常緩解方式。

▲「冬季憂鬱症」是一種冬季好發的憂鬱性疾患。（圖／xFrame）

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季節轉換也會得憂鬱症？

季節性憂鬱又稱為「冬季憂鬱症」（Winter depression），是一種冬季好發的憂鬱性疾患。在精神疾病診斷手冊（DSM-5）中，這種疾病被確定為具有季節性模式的重度憂鬱症。主要的原因是秋冬日照量減少，影響了體內血清素的平衡，而較低的血清素會導致情緒低落、食慾不振、睡眠障礙；缺乏日照也可能導致生理時鐘錯亂、褪黑激素分泌過剩，使得白天感到異常困倦。

季節性憂鬱患者易情緒低落，常感到悲傷、易怒，甚至可能會哭泣；活動力下降導致疲倦、昏昏欲睡，難以集中注意力；也開始遠離社交場合，減少與他人接觸。在飲食方面很渴望碳水化合物和糖，且容易因暴飲暴食而增加體重。

▲假日可多到大自然中走走。（圖／Pexels）

步調緊湊的都市生活，更要放慢腳步減少憂慮

現代人在水泥叢林中工作求生存，快步調的生活總逼得人喘不過氣，林子翔心理師也提供大家幾個減少憂慮的方式：假日時可以多到大自然中走走、吸收芬多精和清新空氣，忘掉繁雜的公事，慢步感受生活，如果真的太忙也可以多看風景圖，讓自己放鬆一下；聆聽紓壓的音樂也能有效減少焦慮，心理師強調不一定要平靜、自然的森林音樂，只要是自己喜歡的類型，就能讓身心放鬆。

▲香氛也是療癒自己的好方法。（圖／凱嵐官網、23.5ﾟN 官網）

另外香氛也是療癒自己的好方法，《台灣芳療協會》指出：精油中的芳香氛子可以快速通過血液跟腦中屏障，到達腦中掌管情緒的部位，幫助抗壓且減緩焦慮。因此生活感到疲憊憂鬱時，可以適時使用精油棒或香氛，讓香氣陶冶身心得到療癒。

▲透過日常的正念練習，也能大幅減少壓力。（圖／Pexels）

心理師也分享「正念」的好處：正念（Mindfulness）是從西方傳來的概念，不代表正向思考，而是「有意識地覺察當下的身心、環境狀態」，舉例來說：各位現在知道自己的坐姿長怎樣嗎？重心是否歪一邊？還是翹著腳坐呢？大多時候我們都像是開啟自動導航，只注意著終點，沒有覺察過當下的自己，但我們可以透過日常的正念練習，去反諸覺察內心的感受、沉澱自我，並觀察當下的反應，這樣的練習能讓我們脫離外在的框架，好好內省心靈，也能大幅減少壓力。

冬季日照匱乏，寒冷的溫度又讓人活動力下降，會有輕微情緒低落、憂鬱、慵懶，都是無可厚非的，面對這樣的冬季憂鬱心情狀態，不妨可以嘗試心理師提供的減壓方法，但若狀況嚴重，還是得到身心科找醫師檢測是否符合冬季憂鬱症，以及早服用藥物方可有效治療。

延伸閱讀

杜絕高壓社會步調所帶來的憂鬱情緒：每個人都需要獨處的時光，抽離紛擾遠離焦慮

老是覺得生活壓力山大？除了禪繞畫外，你還可以試試這些紓壓繪畫，釋放心中所有的煩悶

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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