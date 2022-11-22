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不孕壓力大！4個診斷評估夫妻一起進行　提高好「孕」降臨

文／女子學

能與另一半共組家庭，創造愛的結晶，對許多人來說，可謂人生最幸福的事；然而，根據統計，在台灣七對夫妻中，就有一對可能不孕，當求子之路不順利、肚子遲遲沒有消息，無論是丈夫或太太，身心理都會承受很大的壓力。

不孕症的定義為：一年內規律做功課的夫妻如果都一直沒有懷孕，就算是不孕症。如果符合上述狀況，便建議尋求專業進行不孕症的診斷，確認哪個環節出了問題。而造成不孕的原因，主要可細分為以下4種診斷與評估：

▲不孕症讓身心理都會承受很大的壓力。（圖／xframe，下同）

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1. 生理期的穩定度／是否有更年期現象

通常，規律的生理期週數介於21～35天，假設有次數減少，或者月經直接不來的情況，便可能是排卵功能發生問題，需要進一步做檢查。

而受孕的機率，也和年齡息息相關，大家都以為停經是中年女性的專利，但近年來已有越來越年輕化的趨勢，出現所謂的「早發性停經」，假設生理期周數變短、月經周期拉長，甚至完全不來，就有可能是停經的狀態。建議如果近三個月內生理期十分不穩定，且年齡超過30歲以上的女性，應儘早就診找出原因。

2. 已知或懷疑有子宮、排卵等問題障礙

當過往有過相關婦科問題（如：子宮疾病、排卵障礙），也應如實告知醫生，才能從中暸解過去疾病醫療史、生殖史以及家庭病史。

檢查時，像子宮內的結構、子宮頸和陰道的分泌物都在考量的範圍內，例如子宮內膜是否過薄，導致受精卵不好著床，還是子宮頸黏液和精子黏液有相互作用的異常，皆有可能造成不孕。另外，上述提及的排卵功能異常，以子宮內膜異位症、卵巢功能減退、多囊性卵巢症候群最為常見：一是原本應剝落形成經血的內膜細胞異位到身體其他地方，約有1/3的女性皆有此困擾；二是所謂的「停經」前兆；三是容易出現月經不規律、男性化多毛症狀的多囊性卵巢症候群。

其他，還有因骨盆腔沾黏導致的輸卵管阻塞、著床障礙常見的子宮肌瘤、子宮內膜過薄，也是降低受孕機率的原因，倘若以前曾有過相關病史，記得一起提出來和醫生討論。

3. 已知或懷疑男性有難孕的問題

在不少不孕症案例中，問題發生在男性身上的，比例其實沒有差多少。

男性不孕症的確認包含精液和生殖器官檢查以及回溯過往生殖史。排除家族生殖史問題，常見的原因通常與長期使用同化類固醇相關藥品，以及有嗜煙飲酒習慣有關；另外，無精症或少精症的男性本身則可能有遺傳異常的風險，應深入做初步的篩檢。

比起女性不孕檢驗項目，精子是最簡單且不具侵入性的方法，建議先生可以先去驗精子，別讓另一半先痛苦。如果驗到異常，有可能是這段時間體質不佳，過兩個月再檢驗看看，萬一異常比例真的很高，必要時就要做染色體跟基礎荷爾蒙的雙重檢查。

4. 夫妻雙方同時進行不孕的診斷跟評估

為確保診斷的效益，以及雙方體質的掌握度，也建議夫妻應該同時進行不孕症的診斷評估：例如避孕方式、性交頻率，是否曾有性功能障礙等等，都應列入考量，再進一步確認卵巢功能結構、輸卵管等檢查，和精液分析等。

此外，當女性年齡超過35歲，認真做功課半年後仍舊沒有懷孕跡象，就不要再浪費時間思考猶豫，請和另一半一起前往確認評估。

當然，現代生活型態和壓力更是造成許多不孕問題，如果與另一半有生小孩的計畫，記得每天盡量睡滿7到8小時、不要熬夜，飲食方面則要攝取當季、營養價值高又均衡的食物，並減少菸酒接觸，養成規劃運動的好習慣、促進循環代謝，讓心情慢慢放鬆下來，破解不安的心理狀態，提高成功受孕的機會！

延伸閱讀

生理期都有來，不是更年期吧？醫師建議：留意身體的各項變化，別以單一症狀做判斷

給不孕女性當媽媽的機會！關於捐卵的 11 個 Q&A，一次了解用不同角度看待

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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