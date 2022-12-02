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拜完月老！她拿糖果給心儀男「卻被嗆噁心」　過來人驚：真的很靈

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO決定下船。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多單身男女想求得好姻緣，都會到月老廟拜拜，不過還有一種說法是，其實月下老人也會幫忙斬斷爛桃花，讓愛情路更順遂。近日一名女網友發文表示，她日前拜完月老，就把拜過的糖果拿給心儀的男生，豈料竟被對方嗆噁心，讓她「決定下船」。貼文曝光後，底下不少網友則直喊，月老很靈驗。

女網友在Dcard上，以「一句噁心，我決定下船」為題發文，提到她最近喜歡一個男生，所以日前就去拜了月老。拜完以後，她把拜過的東西分給大家一起吃，並拿糖果給心儀的男生。

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當時男生得知糖果有拜過月老，他就嚷嚷著不吃了，因為感覺有下符，萬一吃了愛上原PO怎麼辦？好噁心。事後，男生更把這件事告訴其他人，並不斷嫌噁心。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

聞言，原PO馬上清醒，覺得男生踐踏她的心意很過分，當初喜歡對方根本眼瞎了，原本的好感變成反感，暈船的她更果斷「決定下船」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「既然醒了，就千萬別不小心又暈了，你值得更好的」、「拍拍，會這樣講的人蠻沒腦的，而且你是分給大家耶」、「這種的交往以後會很頭痛，一樣分手結案，把女友當話題，幸好看清」、「不吃可以，不接受告白也可以，但真的沒必要這樣說話耶」。

其中還有不少網友表示，「月老蠻準的，拜完馬上幫你斬斷孽緣」、「月老還蠻準的」、「往好處想，月老幫你斬爛桃花」、「月老在幫你」、「月老叫你不要浪費時間，真正的好桃花在路上」、「就當這個男生沒有情商吧！月老也是很靈，直接幫你斷了不適合的緣分」、「月老幫你排除了爛桃花，真的很靈」。

不過，也有些網友認為，「如果一個我沒感覺的異性這樣做，我也會覺得不舒服」、「我也覺得蠻噁心的，你就意圖想拿拜過的糖果給他啊，還怕單獨給太明顯」、「如果他知道你單方面喜歡他，而他明顯對你沒好感，你卻給他拜過月老的糖果，那他當然不會想收…內心可能也會有點毛」。

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