工會控百名空服員被迫轉任　長榮航空：保障年資、薪資　　

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今前往民航局陳情。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空原有意合併子公司立榮航空，雖未成功合併，2015年已有100多名立榮空服員轉任長榮航空，再由長榮「租給」立榮執飛國內航線，桃園市空服員職業工會今(12/2)指出，兩航空關係生變，長榮要求這群空服員明年1月轉任，質疑員工被當皮球踢。長榮表示，已提供員工多選項且職務不變、保障原年資及薪資。

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今前往民航局陳情，質桃園市空服員職業工會表示，長榮航空2022年11月底才發布轉任問卷給全體立榮機隊空服員，就表明2023年1月1日起要移轉到立榮航空公司，提供的轉任方案不合理，如果留任長榮，只能選擇調往台北基地服勤，對台中和高雄基地的立榮機隊空服員等於被迫舉家搬遷，有勞基法10-1條的違法疑慮；若想在原基地服勤，就只能離開長榮航空、轉任立榮航空，放棄原本的各項福利。

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長航空企業工會理事長曲佳雲表示，直到目前，工會都沒接獲公司提出勞資協商的會議，公司直接對個別空服員要求回覆轉任意願，這不是勞資協商，這是被迫接受、被當皮球。長榮航空已開始招募新空服員，代表是有人力缺口，只要開放國際線機隊南北互調，讓有意願去台北工作的高雄國際線組員，就能讓立榮機隊組員留在高雄。

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今前往民航局陳情。（圖／工會提供）

曲佳雲則呼籲民航局正視，不要放任導致勞資糾紛擴大惡化，甚至衝擊明年春節國際線航運。民航局應該要去長榮、立榮兩家公司與工會協商，停止強迫組員短時間內做決定。

對此，民航局表示，民航局最重要是要求航空公司做好安全管理，再來是要求公司進行管理措施要兼顧員工權益，且要跟員工多溝通。民航局不會介入處理航空公司的管理措施，強調管理措施要兼顧員工權益跟做好溝通，如果涉及勞動權益，勞動部會介入，民航局管的是安全部分包括飛行時數等，目前觀察沒有飛時超時等問題。

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今前往民航局陳情。（圖／工會提供）

長榮航空則回應，為使立榮航空未來能有自我管理權及獨立運行能量，長榮航空目前已啟動派遣支援立榮機隊的空服員進行轉任問卷調查，並陸續辦理說明會徵詢員工意願，提供支援立榮機隊空服員留任長榮航空或轉任立榮航空等選項，其擔任職務不變，並保障原有年資及薪資，其他職福則依任職公司之規範辦理。另為體恤資深員工，亦有提供自願退職方案。

長榮航空表示，選擇轉任立榮空服員，因熟稔原先職務，工作幾乎不受影響；而選擇留任長榮之空服員，也會協助其接受雙走道大機型及長程航班之轉換訓練課程，且受訓期間仍領原職級薪資及職務加給。

長榮強調，長榮及立榮航空皆以永續經營為考量，也會確保立榮航空國內線飛航安全及派遣順遂，絕不會讓國內線及離島航線發生運能不足狀況，並將會優先按照員工選擇的意願，作為未來人力規劃的依據。