長榮航空奪「台灣企業永續獎」五大獎項　連8年參賽都獲獎

▲長榮航空奪「台灣企業永續獎」五大獎項，由總經理孫嘉明代表領獎。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空今日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2022年第十五屆台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮中，奪下《企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《企業永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《創新成長領袖獎》、《永續供應鏈領袖獎》及《氣候領袖獎》共五大獎項。

長榮航空孫嘉明總經理表示，全球航空業已陸續進入復甦階段，預估明年底航班可恢復到疫情前八成左右，在恢復密集航班服務與開闢新航線的情況下，也將持續優化公司對於環境、社會、治理面的各項作為，達成永續飛航、創造正向社會影響力的企業社會責任，朝著建構永續品牌的方向前進。

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▲▼長榮航空連續八年參加「台灣企業永續獎」均獲獎。（圖／長榮）

長榮航空連續八年參加台灣企業永續獎，每年皆獲獎，今年除於企業永續綜合績效類及企業永續報告類項目獲獎外，更首度一舉囊括三項永續單項績效獎的榮譽，再度獲得業界肯定。

長榮航空表示，疫情間於國內率先以客艙載貨的創新模式，創造營收的最大化；以「2050淨零碳排放」為首要目標，領先國籍航空公司推出「EVA e-Library」數位圖書館；推行各項節油措施，如機隊現代化、航機減重、運航作業效率提升及航機維修等。