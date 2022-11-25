台南市勞工局長　見證統一實業工會與公司簽訂團體協約

▲台南市勞工局王鑫基局長、大台南總工會陳美靜副理事長，共同見證統一實業公司企業工會與統一實業公司簽訂團體協約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統一實業股份有限公司企業工會，25日與統一實業股份有限公司簽訂團體協約，簽約儀式由台南市勞工局王鑫基局長、大台南總工會陳美靜副理事長共同見證。

統一實業公司徐金成總經理表示，這一次是工會與公司第4次簽訂團體協約，雖然我們本次議定的團體協約僅有15條，但該有之事項皆已在協約中約定，希望勞資雙方本於誠信原則遵守，勞資雙方在創新中求進步，同享共好。

統一實業工會邱偉彰理事長表示，其團體協約之有效期間為3年，在協約期滿前3個月勞資雙方就團體協約之內容再進行協商，感謝公司對工會之照顧，工會也將繼續支持公司之政策，勞資雙方共同為公司之營運績效而努力，再創佳績。

勞工局長王鑫基表示，勞資和諧是希望家園的一部分，其代表黃偉哲市長感謝工會與公司為我們臺南市這個大家園的努力；工會在勞資對話溝通上的角色是潤滑劑，期許能轉為黏著劑，將勞資雙方關係黏牢牢，勞資共同合作創造共贏，一起攜手打拼，公司業績再創高峰，另外工安要做得好，勞工朋友快快樂樂的出門上班，將愉快的心情帶入工作中，才會有好的績效，下班時，快快樂樂的回家，享受天倫之樂。