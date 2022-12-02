吳怡農參選做「這事」黨內超憂心　周玉蔻：是怕有顏質無腦力？

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農1日接受民進黨徵召，參選北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選。資深媒體人周玉蔻2日表示，台北市議員苗博雅為吳怡農將採「不掛看板、不插旗」方式打選戰感到憂心，而前民進黨立委謝欣霓也在該貼文下方留言質疑，「他的優勢就是外表，為何不掛？」，周玉蔻則回應「可能怕『人言可畏』：有顏質無腦力？」

吳怡農昨日承諾，他會延續上次選舉的原則，包括只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；而他未來的所有選舉，也都會遵守「不掛看板、不插棋子」，要打一場環保的選戰，為台灣選舉走出一條不同的道路。

資深媒體人周玉蔻今日透過臉書發文表示，苗博雅對吳怡農參選立委補選「不掛看板」一事，抱持不樂觀及憂心的態度。貼文一出，謝欣霓也留言問，「他的優勢就是外表，為何不掛？」，周玉蔻則回應，「可能怕『人言可畏』：有顏質無腦力？」，謝欣霓再回，「那也是需要宣傳才能廣為人知。」

針對兩人說法，有網友留言批評，「我不覺得他靠外表，他有內涵絕對不是草包！」、「吳怡農的優勢是他的本質，學經歷等」、「掛看板要錢呀！看板的錢您可以幫他出嗎？四年前的立委選舉，已經花光了農農的積蓄了」，也有網友將箭頭瞄準國民黨台北市長當選人蔣萬安，「蔻姐，您說的那個人是蔣萬安才對，他沒有政見只有外表，這個才叫有顏質無腦力。」