辣媽超市奶水噴發！當眾解放超兇圓球「餵母乳」　畫面曝光卻遭轟

▲鈣炮在超市當眾哺乳的影片在網上掀起熱議。（圖／翻攝自TikTok／mscalciumcannons98）

記者葉睿涵／編譯

研究表明，母乳是最天然、最符合寶寶需求的食物，它除了能增加嬰兒免疫力，吸吮還能幫助嬰兒口部發展，因此如今有越來越多媽媽選擇親餵母乳。國外一位辣媽最近也公開自己挺著巨乳在超市親餵小孩的畫面，沒想到卻意外引發罵戰。

據《每日郵報》報導，這位自稱為「鈣炮女士」（Ms. Calcium Cannons）的媽媽，過去經常在TikTok分享自己與孩子的互動，還不時大方分享她親餵母乳的影片或照片，吸引數百萬名網友觀看、逾10萬粉絲追蹤。

在最近一段點擊率超過350萬的影片中，鈣炮秀出了她在超市當眾袒胸露乳，公開為孩子哺乳的影片，只見她在超市走道選購商品時，當場從她的紫色背心中解放大奶，一邊撫摸寶寶的頭髮，一邊給小孩餵奶。

不過，鈣炮在公共場合公開哺乳的影片曝光後，瞬間吸引了不少網友熱議，有部分網友並不認同鈣炮的做法，紛紛表示「我認為我們都該支持母乳餵養，但我無法認同直接在大庭廣眾餵奶」、「哺乳並沒有錯，但你應該低調一點」。

儘管如此，也有網友站在鈣炮一邊對她表示支持，「謝謝你的影片，讓我更有勇氣在公開場合哺乳」、「這是單純的自然現象吧」、「媽媽餵養孩子很辛苦，可惜很多人沒有同理心」。對於網友們的抨擊，鈣炮也反擊道，「人們覺得我給寶寶餵奶就讓我變成了一個混蛋，這讓我感到髮指。」