挖胸裝露超巨車頭燈　女被健身房要求「包緊一點」氣炸：穿3年了

▲女子不解類似服裝穿3年都沒事，現在卻突然被警告。（圖／翻攝自TikTok／jo.fitt）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網紅在網路上抱怨，她去運動房健身時因為出汗很熱，所以常會選擇散熱效果好且能露出身材曲線的短上衣，近來卻突然被健身房告知，希望她能夠穿多一點，可是同樣的服飾明明已經穿了3年，讓她覺得莫名其妙。

在TikTok擁有9萬多名粉絲的女子喬(Jo)，在影片中分享她的健身房穿搭，影片中可看到，她穿著的黑色上衣有挖胸設計，裡面搭配橘色運動內衣，大方秀出好身材，然而常見的運動穿著卻遭到健身房人員勸阻。

喬氣憤表示，「來了3年的健身房居然要求服裝，他們要我穿多一點，不能露胸也不能露肚臍，可是我一直都是這樣穿的」。影片發表後獲得3萬多人次點閱，健身房的誇張規定也獲得許多網友討論。

網友表示，「是在讀高中嗎，健身房為什麼要有服裝規定」、「去健身房就是要流汗，還要求穿多一點也太誇張了吧」、「男生健身的時候都可以打赤膊，為什麼女生會因為服裝被批評」。