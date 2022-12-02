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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

▲▼ 。（圖／關鍵時刻）

▲劉寶傑聽聞吳怡農稱民進黨敗選原因後，嚇得直冒冷汗。（圖／關鍵時刻YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

「壯闊台灣」聯盟理事長吳怡農確定代表民進黨參戰北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，昨（1日）領表受訪時，他也直指民進黨九合一大敗主要原因是「初選機制的崩壞」引發外界熱議。對此，資深媒體人劉寶傑驚呼，吳怡農這句話直接砲打黨中央、總統蔡英文，看得他「冷汗直流」。

吳怡農1日受訪時坦言，九合一選舉有很多可以檢討的地方，整體來說，他覺得其中一個重點教訓是民進黨「初選機制的崩壞」，未來必須回到正規傳統，「初選應該是常態，徵召應該是例外。」吳怡農強調，希望以後每位民進黨同志可以記得黨的傳統精神，一切以民意為基礎。

▲▼吳怡農登記參選立委補選。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼吳怡農。（圖／記者陳家祥攝）

▲吳怡農登記參選立委補選。（圖／記者莊喬迪攝）

針對吳怡農提及民進黨大敗是因為「初選機制崩壞」的說法，劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》上驚呼表示，吳怡農開的這一槍「已經砲打黨中央，甚至已經讓這把箭射向蔡英文，看得我是冷汗直流」。

政治評論員李正皓續指，民進黨內這陣子檢討立委高嘉瑜、議員王世堅，甚至是檢討郭正亮，「盡是檢討一些不著邊際的人事物」。他指出，該檢討的是整體結構、路線、策略和價值，這才是大家可以接受的。

李正皓表示，今天吳怡農終於點出一個大重點，那就是「初選機制的破壞是民進黨2022年敗選的主要原因」。不過話鋒一轉，李正皓反酸，吳怡農今天也是被徵召出來的，「這種人不是極壞，不然就是極笨，才會敢做這種操作」。

李正皓指出，民進黨敗選至今，黨中央連一份檢討報告、新聞稿都沒有，「就連蔡英文、秘書長、民進黨巨頭們都沒有給出一份像樣的談話」，至今仍然未向支持者解釋敗選原因是否和黑道、黑金、防疫、88會館、初選有關係，「完全沒有人講」。 

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