　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委　對戰吳怡農

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，明年1月8日舉行，本周五（2日）截止登記。幾次表態不願參選的台北市議員王鴻薇，在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及黨籍立委蔣萬安多次勸說之下，今晚終於點頭答應，國民黨中央明天將正式宣布徵召王鴻薇。

王鴻薇今晚未對此回應，僅透過助理在媒體群組表示「不計個人毀譽」，並表示將於明天正式回應。

▲▼國民黨防疫監督平台5/11召開「指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩」記者會，記者會由國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委徐弘庭、王鴻薇、林家興共同主持會中，徐弘庭展示韓國製造的Gmate唾液快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇點頭投入立委補選。（圖／記者湯興漢攝）

據悉，黨中央希望王鴻薇出戰，也是有所本的。因為有除了民調依據外，黨內私下認為，王鴻薇本身在北松山的20個里深耕多年，戶籍就在此地；至於中山區，該區藍營議員選舉長年都最高票的陳炳甫，與王鴻薇非常要好，可替她爭取該區選民支持，故綜合而言，王鴻薇比起其他黨內選將更能同時兼顧中山、與北松山兩選區。

再者對國民黨而言，這席立委補選有不可輸的壓力，第一，第三選區是蔣萬安的立委本命區，若輸給了蔣的昔日敗將吳怡農，無疑是打臉蔣萬安；其次，國民黨剛在九合一選舉中大勝，萬一在立委補選敗北，不僅重挫黨內士氣，反而會讓氣氛低迷的民進黨氣勢為之一振，所以無論如何，國民黨一定要派出強棒，才可能守住這席灘頭堡。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
九合一出現灌票疑雲　阿扁憶「04年就在灌」
快訊／「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數爆衝
江澤民移靈全記錄！　央視曝光「2秒安詳面容」
他騙走「詐騙集團140萬元」遭擄　當街開槍判決出爐
準備數錢了！2023「超強運4星座」　雙魚被挖角賺更多
快訊／剛「高票連任議員」被爆涉賄　應曉薇回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長槍擊案「不能叫偵結！」黃珊珊發文力挺：全民都是你的靠山

九合一出現「灌票」疑雲　阿扁憶「04年就在灌」：中天還開破千萬票

九合一大選電視台疑灌票？　李進勇嘆中選會也是受害者：由NCC調查

快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委　對戰吳怡農

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招「贏下南台灣」：送這4人進立院

黨魁之爭暗潮洶湧　綠委點名5人選：派系共推是最好方式

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

快訊／疫情後英國會下議院首度訪台　蔡英文總統明上午接見

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

館長槍擊案「不能叫偵結！」黃珊珊發文力挺：全民都是你的靠山

九合一出現「灌票」疑雲　阿扁憶「04年就在灌」：中天還開破千萬票

九合一大選電視台疑灌票？　李進勇嘆中選會也是受害者：由NCC調查

快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委　對戰吳怡農

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招「贏下南台灣」：送這4人進立院

黨魁之爭暗潮洶湧　綠委點名5人選：派系共推是最好方式

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

快訊／疫情後英國會下議院首度訪台　蔡英文總統明上午接見

西班牙22歲新星是學霸　世足閒暇「啃課本」放鬆心情

Aston Martin「全球限量超跑」12／8在台發表！搭V12榨700匹馬力

ESG披露優化先鋒！　中信銀獲頒2大獎

黃金神射回來了　洪志善續約重返新北國王

112年「綠色環境給付計畫」　1月3日起開始受理申報

擄獲他！12星座最吃這套　偷心祕笈不藏私大公開

婆婆共用浴巾！害25歲媳「下面長菜花」崩潰：她說私處有長東西

金融業史上最大增資潮！逼近2000億　光產險業就近千億

2022桃園國際移民日　12／3-4「同樂新舞台、新市集」熱鬧展開

快訊／「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝：F5一次加300

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

政治熱門新聞

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

再發振興券？　蘇貞昌回應了

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

黃暐瀚嘆：曾勸陳時中「學阿扁就贏」

獨／屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯植

快訊／警察監視器覆議案沒過　柯文哲怒轟：國、民2黨聯合汙錢！

柯文哲赴沖繩「飛機照」曝光　網友心疼喊：清流！坐廉航太辛苦

深綠鐵票沒投陳時中　矢板明夫認同4大關鍵

高嘉瑜為何不退民進黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天

吳怡農登記立委補選！點出民進黨大敗關鍵

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招贏下南台灣

蘇貞昌被逼下台　周玉蔻開轟：這種民進黨人好賤

快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委

內閣改組醞釀中？　傳徐國勇部長辦公室已經清空

更多熱門

相關新聞

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招贏下南台灣

國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招贏下南台灣

九合一大選開票結果出爐，國民黨橫掃13個縣市，雖未能拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，但資深媒體人黃暐瀚認為，謝龍介、柯志恩、蘇清泉、王育敏雖敗猶榮，如果國民黨不想放棄南台灣，國民黨主席朱立倫應該立即宣布將這4人列為2024不分區立委名單前四名，此舉不僅能讓選民看到國民黨經營地方的決心，也能讓朱立倫的民調立即上升5%。

蔣萬安、張善政向新北挖角？　傳侯市府副祕、參事轉戰台北、桃園

蔣萬安、張善政向新北挖角？　傳侯市府副祕、參事轉戰台北、桃園

南投立委補選　許淑華有信心守住這席

南投立委補選　許淑華有信心守住這席

朱立倫籲周春米跟大家說「查清楚」

朱立倫籲周春米跟大家說「查清楚」

吳怡農登記立委補選！點出民進黨大敗關鍵

吳怡農登記立委補選！點出民進黨大敗關鍵

關鍵字：

國民黨王鴻薇朱立倫蔣萬安吳怡農立委

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

等到了！超商「咖啡買7送7」

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面