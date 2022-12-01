快訊／王鴻薇點頭了！國民黨明正式宣布徵召選北市立委　對戰吳怡農

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，明年1月8日舉行，本周五（2日）截止登記。幾次表態不願參選的台北市議員王鴻薇，在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及黨籍立委蔣萬安多次勸說之下，今晚終於點頭答應，國民黨中央明天將正式宣布徵召王鴻薇。

王鴻薇今晚未對此回應，僅透過助理在媒體群組表示「不計個人毀譽」，並表示將於明天正式回應。

▲國民黨台北市議員王鴻薇點頭投入立委補選。（圖／記者湯興漢攝）

據悉，黨中央希望王鴻薇出戰，也是有所本的。因為有除了民調依據外，黨內私下認為，王鴻薇本身在北松山的20個里深耕多年，戶籍就在此地；至於中山區，該區藍營議員選舉長年都最高票的陳炳甫，與王鴻薇非常要好，可替她爭取該區選民支持，故綜合而言，王鴻薇比起其他黨內選將更能同時兼顧中山、與北松山兩選區。

再者對國民黨而言，這席立委補選有不可輸的壓力，第一，第三選區是蔣萬安的立委本命區，若輸給了蔣的昔日敗將吳怡農，無疑是打臉蔣萬安；其次，國民黨剛在九合一選舉中大勝，萬一在立委補選敗北，不僅重挫黨內士氣，反而會讓氣氛低迷的民進黨氣勢為之一振，所以無論如何，國民黨一定要派出強棒，才可能守住這席灘頭堡。