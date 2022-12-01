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快訊／疫情後英國會下議院首度訪台　蔡英文總統明上午接見

▲▼英國議員、國會外交委員會成員凱恩斯（Alicia Kearns）。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

▲英國下議院議員凱恩斯（Alicia Kearns）。（圖／翻攝自Facebook／Alicia Kearns MP）

記者陳家祥／台北報導

總統府發言人張惇涵1日晚間表示，總統府誠摯歡迎「英國國會下議院外交委員會訪團」來台訪問，蔡總統將在2日上午，於總統府接見訪問團，就台英經貿關係、印太區域安全等共同密切關注之議題交換意見。

張惇涵表示，此行為全球疫情蔓延近3年來，英國國會議員首度組團來台，也是英國國會在2006年後，再度籌組正式官方訪問團訪問台灣，充分展現英國國會對台灣的大力支持，以及對台英關係發展的高度重視。

張惇涵表示，此次訪團由英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns MP）率領，成員另包括：伯恩（Liam Byrne MP）下議員、麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald MP）下議員、史密斯（Royston Smith MP）下議員、以及奎爾（Neil Coyle MP）下議員等，共5名跨黨派國會議員。

張惇涵表示，台英關係日趨緊密友好，近年來，不僅支持台灣有意義參與國際組織，並關切台海及區域安全局勢；雙方也在經貿、科學、文化等領域，長期有豐富且緊密的互動交流。期盼透過此次面對面交流，持續深化台英友好合作關係，並持續為印太區域和平穩定與繁榮發展共同努力。

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