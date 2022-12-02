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女同事上衣失蹤　他噴鼻血「雪白美肩全露」影響工作！眾喊轉過來

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲從後面看過去就像沒穿上衣。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

女同事上班穿太辣，眼睛不知道要擺哪，根本無法好好專心上班！一名男網友貼出一張女同事的照片，只見對方露出雪白的肩膀以及後背，背對著原PO，惹人無限遐想。照片曝光後，引起近萬名網友暴動，紛紛大喊「轉過來」、「請問哪間公司，我要去應徵」。

該名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，「女同事真的很影響我工作...怎樣提醒她？」只見圖片中，女同事穿著露肩膀的衣服背對他，一頭長髮放在胸前，雪白的美肩一覽無遺，從後方看過去，下背剛好被椅子擋住，就像是沒穿衣服一樣，若隱若現讓人看了超害羞。

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貼文一出，立刻引起8千名網友點讚留言，「這背影我可以」、「麻煩請附上地址，這樣才是負責任啊」、「我還以為她在吃壽司，放大看原來那是鍵盤」、「想了解這是什麼職業」、「公司福利好耶」、「請問貴公司還有缺人嗎？」

許多網友敲碗女同事的正面照，「你應該先叫她轉過來，我們才能幫你出主意，這你都不懂，新來的是不是？」「道德在哪？良心在哪？正面照在哪？」「只有我在找能反射的東西嗎」、「拍背面做什麼，會不會拍照」、「跪求回頭之正面」。

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