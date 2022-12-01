女同事「香嫩美背全露」視角暈炸　他狂盯看光！千人驚：暗示太明顯

▲女同事「背殺」誘惑，彷彿沒穿衣服般，讓原PO頻頻分心。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

今（1）日民眾可「無罩」外出，而室內有條件也可脫下口罩，但有網友笑虧，超怕認不出同事久違容貌。不過一名男網友崩潰哀號，正前面女同事穿得太清涼，露出性感肩胛骨，讓原PO看得想入非非，「真的很影響我工作！」

一名男網友在臉書公開社團《爆廢公社公開版》貼出一張性感照片，明明今天低溫有感，但前方女同事不畏寒風，只見她長髮分2束放前胸，大方露出背後嫩白香肩，而右側纖細手臂也露出來，實在讓人很難不瞄一眼。

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由於視角關係，會誤以為女同事沒穿衣服，讓原PO頻頻分心又內心小鹿亂撞，「女同事真的很影響我工作，怎樣提醒她？」

假討拍真炫耀的文章曝光後，引來8000多名老司機笑虧，「她口罩有拿下來過嗎」、「只有我在找能反射的東西嗎」、「熱啊！公司沒開空調」、「女同事耳朵蠻長得很可愛」、「這背影我可以」、「對面那個比較難工作」、「公司還缺人嗎」、「可惡，履歷要投哪裡」、「一直看不到螢幕反光」、「麻煩請附上地址，這樣才是負責任啊」、「對面的男同事本來去年提離職，一直撐到現在」、「我覺得她暗示得很明顯，只是版主畢竟是憑實力單身」。

▼網友也看暈了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

