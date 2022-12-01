點名「中國3地區」疫情嚴峻！王必勝提4點呼籲：做好緊急醫療準備

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸近日疫情嚴重，其中北京市、重慶市和廣東省疫情在11月快速上升，當局持續實施「動態清零」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，中國大陸傳播鏈很多，很多地方因為抗爭關係，沒辦法維持高強度動態清零作業，過去各國都經歷Omicron兩大個大波疫情，但中國應該還沒經歷過，所以還需要觀察後續會不會經歷大波段。

北京市疫情主要由BA.7變異株引起，近1周新增2.6萬例感染者，疫情分佈以朝陽區最嚴重，鄰近的昌平也都有本土疫情。重慶市則主要是BA.5.2變異株，近一周新增5.5萬例，疫情分佈以中心區域和梁平區為主。

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而廣東省同樣由BA.5.2變異株引起，近一周也新增5.5萬例，疫情仍處高原期，以廣州市最嚴重，另外包括海珠、天河等多區存有隱形傳播鏈，深圳、東莞也都有本土疫情。

中國大陸各地都有疫情，傳播範圍廣且存在多條傳播鏈，社區傳播風險高，目前當局仍以「動態清零」為主要防疫策略，另外也實施20項優化防疫措施，但各地方政府執行上仍有差異，部分省市也逐步解除臨時管控區，因此人員流動也衍生隱形傳播鏈，疫情風險高。

王必勝也提醒，在中國大陸工作和就學的國人，第一還是要接種疫苗，有打疫苗會比沒有打疫苗的防護力好，第二是如果當地疫情上升，要留意老人和小孩的防護，第三要規劃緊急醫療取得，包括緊急就醫管道和慢性病領藥都要預先做準備，如果評估有困難，可考慮是否要提前返台，第四是計劃前往中國大陸的國人，建議要先打完疫苗再去。

另外，針對台商返台，王必勝表示，不會要求台商打完疫苗再回來，回來再打也可以，一切依照0+7入境辦理，沒有特別規定。

▲▼中國疫情概況。（圖／指揮中心提供）

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