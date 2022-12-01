快訊／本土+15595、增53死　30多歲男不適嘔吐「隔天家中猝死」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增15595例本土個案，另增56例境外移入、確診個案中新增53例死亡。死亡個案當中最年輕有一名30多歲男性，本身打三劑疫苗也沒有慢性病，卻在出現症狀的隔天被家人發現在家中猝死，死後才確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12/1新增病例。（圖／指揮中心提供）



今日新增15595例本土病例，和上周同日相較下降2.6%；病例縣市分布以新北市2568例最多，接著依序是台中市1999例、高雄市1962例、桃園市1715例、台北市1279例、台南市1258例。今日另新增通報122例新冠中重症個案，當中86例中症，36例重症。

死亡個案年齡分布30多歲至90多歲，最年輕為30多歲男，接種三劑疫苗，沒有慢性病，11/24出現全身不適及嘔吐等症狀，11/25被家人發現在家昏迷沒反應，到院時已無心跳呼吸，檢查有心包膜積水和肝腎功能異常，新冠PCR陽性確診，在急診急救無效過世，司法相驗是心因性猝死，疑似心血管病變。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲12/1特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！