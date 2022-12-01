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大陸 大陸焦點 特派現場

廣州閃電解封！他走出鐵皮牆「表情超錯愕」　市民：有點不敢動

記者蔡儀潔／綜合報導

在「全域封控」的消息瘋傳之後，大陸廣東廣州多個區突然宣布解封，反轉之快令不少民眾錯愕。微博就流傳一段影片，一名中年男子走出鐵皮牆時，滿臉難以置信。網友紛紛調侃道，「估計心想：外面是新冠幾年了？」

該段影片中，一名防疫人員打開藍色鐵皮牆的小門，高喊「解封了！解封了！出來吧」，幾名居民走出，其中一位穿著米色衣服的大爺滿臉錯愕，眼睛瞪大眨都不眨，表情徬彿被定格。網友留言調侃道，「這表情很真實了」、「哈哈哈，這個茫然勁。天上三天，人間三年」。

廣東民眾也在社群媒體發文，「今天的廣州人朋友圈：有點感動，又有點不敢動」、「這感覺就好似從ICU撈出來，直接進KTV」。

據《紅星新聞》報導，一名鄭姓市民表示，上周開始，獅嶺鎮的公路幾乎都被封了，水馬、鐵皮攔在路口；他和朋友經常在群里共享資訊，留意哪些路口還能通行，但11月30日下午出門時，看見路障全部收掉了。

看到廣州多區解除臨時管控的消息傳來，另一位陳姓市民表示，「很開心，但是太突然了。」不過，也有網友表示，「我們這邊有點人心惶惶不敢出街」、「自求多福吧，家裡有老人小孩的更加要注意防護」。

▼ 大叔滿臉錯愕走出鐵皮牆 。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 廣州解封 。（圖／翻攝自秒拍）

廣州荔灣區、從化區、越秀區等11月30日起相繼宣佈，優化完善全區防控措施，全區有序恢復正常生產生活秩序，居民群眾憑綠碼通行，居民群眾要當好個人健康「第一責任人」。盛傳要封控的天河區也跟進，多家百貨公司宣佈不再查48小時核酸（PCR）證明。

廣州解封的新聞發布半小時後，攜程平台上「廣州」關鍵詞的搜索量驟增300%以上；廣州一地的門票、周邊游業務入口的瀏覽量分別增長255%和156%。

攜程研究院行業分析師方澤茜向《澎湃新聞》表示，廣州部分區域解除疫情防控臨時管控區的舉措，是在優化疫情防控「二十條」基礎上最大程度減少管控人員，釋放區域人口流動性，也將進一步激活跨區域人口流動，為居民本地周邊出遊提供便捷。

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