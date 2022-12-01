中重症+122！3歲童確診1個多月再發燒、腹痛收住院　兒童重症276例

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增122起新冠中重症個案，當中有一起兒童重症，是3歲男童，在確診1個多月之後出現發燒、腹痛症狀，就醫住院診斷為兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。國內累積276起兒童重症，當中MIS-C最多有182例。

指揮中心今日公布國內新增15595例本土個案，另增56例境外移入、確診個案中新增53例死亡。今日另新增通報122例新冠中重症個案，當中86例中症，36例重症。

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特殊重症個案方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，確認一名3歲男童，曾接種2劑疫苗，沒有慢性病，10/4曾確診，11/20有發燒、腹痛等症狀，11/21到急診病住院，入院後因持續發燒，有發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉，11/29出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症276例，當中38人死亡。重症個案中有33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、182例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等。

▲今年國內兒童(12歲以下)本土新冠肺炎重症個案分析。（圖／指揮中心提供）

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