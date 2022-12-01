毒犯遇臨檢急吞海洛因滅證　催吐發現他誤吞這東西...大家都笑了

▲台中警方攔下一名毒犯，毒犯當場吞毒滅證，救護人員立即用哈姆立克法催吐，結果卻發現他吞下的是葡萄糖。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方昨晚執行路邊攔檢，攔下47歲林姓男子所騎的機車，林嫌突然從裡面抓出1包內有白色粉末的分裝袋，直接吞下，警方急得大罵「你要吃乎死嗎？」救護人員到場，也利用哈姆立克法催吐，但林男不斷空吐，一直吐不出來，送醫途中，林男發現包包內還有1包海洛因，原來他吞錯了，吞下的只是葡萄糖粉。

台中市警六分局11月30日晚上10點多在黎明路3段路檢時，發現1輛機車駕駛神情緊張、左右搖晃，於是攔下盤查，林嫌自行取出隨身皮包時，被眼尖員警看見皮包內有白色粉末的分裝袋，林嫌隨即馬上將該包粉末包塞入嘴中吞下肚，員警在旁「要吃乎死嗎？」「最好是這樣吃的啦？」

救護人員獲報到場實施哈姆立克催吐，但林嫌肚子被勒得緊，直喊痛，一直空吐卻吐不出來，後來將林嫌送醫檢查，初步沒有出現亢奮、昏厥、瞳孔放大迷幻之反應，研判無生命危險。

警方後來在林嫌包包內又查獲1包海洛因（0.45公克），林嫌這時才知道自己吞錯了，吞的不是海洛因，而是葡萄糖粉，警方偵訊後，依毒品危害防制條例移請台中地檢署嚴辦。