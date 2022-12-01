搶銀樓得手7736萬！史上金額最高搶案要犯假釋　近百黑衣人接他出獄

▲史上金額最高搶案要犯出獄，近百黑衣人監所接風。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

被稱史上金額最高的台南蔡姓黃金盤商被搶7736萬元現金案，當初共犯之一的王志成，1日從台東監獄假釋出獄，台南道上兄弟特組隊前往迎接，受到各界矚目。

檢警調查，被告蔡婕涵知悉蔡姓兄長從事黃金地下買賣、有龐大資金進出，2009年9月把這訊息告知被告方東隆，方東隆找來黃江正、蘇建銘、王志成、蔣春益與林秉嶧，共謀強劫蔡進添財物。方東隆共犯集團先買一輛權利車，噴漆改車色、掛上偷來的車牌，以衛星追蹤器（GPS）監控被害人座車。

2009年11 月23日，林秉嶧等4人發現，蔡進添座車在台南市忠義路兆豐銀行提領兩只重物袋。蔣春益即將作案車輛開到健康路、西門路口，等候蔡進添把車開到位於西門路的寶信鐘錶行前，林秉嶧、王志成與黃江正3人下車，分持電擊棒、手槍與小烏茲衝鋒槍，動手強搶兩只裝滿鉅款的行李箱與袋子，之後到南科附近一處工寮分贓。

檢警陸續追緝收押方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成等共犯，蔡女被判處有期徒刑11年，另現場開槍打傷人的王志成判刑14年6個月，遭緝獲的7人中，除了蔡婕涵、王志成外，還有方東隆判刑12年10月，蔣春益及林秉嶧各判刑12年，蘇建銘和王重義判刑1年，黃江正則在2021年9月15日下午1時12分許，在台南市安平區慶平路大樓前落落網，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。

其中開槍傷人的犯嫌王志成判刑14年6個月，於服刑12年後假釋出獄，台南道上兄弟特從台南前往台東武陵外役監外守候，迎接辦妥離監手續步出外役監大門的王志成，王一走出監獄馬上獲熱烈掌聲歡迎，王志成欣喜地搭上兄弟們準備的車輛離開。