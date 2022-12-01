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41歲女「在家被斬首」陳屍廚房地板　鄰居目睹怪男全身血竄逃社區

▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲警方前往民宅，發現分屍命案。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州費城警方在一戶民宅中發現一具被斬首的女子屍體，死者為一名白人女性，陳屍在廚房地板上，場面看起來宛如恐怖片場景。最新消息傳出，死者是41歲女子萊拉(Leila Al Raheel)，目前已逮捕34歲男子謝里夫(Ahmad Shareef)到案。

費城警方上月29日中午12時45分接到報案電話，前往馬吉大道(Magee Avenue)300街一棟房屋中，發現女子萊拉遭人斬首，全身是血陳屍在廚房地板中，當時現場還有一名目擊證人。

警方表示，證人目擊謝里夫全身是血跑出家中，後來在距離案發現場幾個街區的樹叢中找到，立即將人逮捕，依謀殺、持有犯罪武器和破壞屍體等罪名進行起訴。

恐怖案件也在社區引發騷動，鄰居透露，謝里夫約7年前搬到當地，後來便很常聽到該房子中傳出爭吵或打架聲，「隨著時間愈久，我愈覺得住在那棟房子裡的人有問題」，還有鄰居表示，謝里夫疑似有精神疾病問題，平時行為看起來十分古怪。

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