41歲女「在家被斬首」陳屍廚房地板　鄰居目睹怪男全身血竄逃社區

▲警方前往民宅，發現分屍命案。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州費城警方在一戶民宅中發現一具被斬首的女子屍體，死者為一名白人女性，陳屍在廚房地板上，場面看起來宛如恐怖片場景。最新消息傳出，死者是41歲女子萊拉(Leila Al Raheel)，目前已逮捕34歲男子謝里夫(Ahmad Shareef)到案。

費城警方上月29日中午12時45分接到報案電話，前往馬吉大道(Magee Avenue)300街一棟房屋中，發現女子萊拉遭人斬首，全身是血陳屍在廚房地板中，當時現場還有一名目擊證人。

#UPDATE: @PhillyPolice announce arrest of 38-yo Ahmad Shareef charged w/ murder and other offenses. Police say he decapitated his partner, 41 yo Leila Al Raheel Tues in NE Philly on Magee Ave. Shareef was found several blocks away. Police have recovered a knife. @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/rfvjotPZFu — Ryan Hughes (@HughesCBS3) November 30, 2022

警方表示，證人目擊謝里夫全身是血跑出家中，後來在距離案發現場幾個街區的樹叢中找到，立即將人逮捕，依謀殺、持有犯罪武器和破壞屍體等罪名進行起訴。

恐怖案件也在社區引發騷動，鄰居透露，謝里夫約7年前搬到當地，後來便很常聽到該房子中傳出爭吵或打架聲，「隨著時間愈久，我愈覺得住在那棟房子裡的人有問題」，還有鄰居表示，謝里夫疑似有精神疾病問題，平時行為看起來十分古怪。