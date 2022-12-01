FTX倒閉被控詐欺！　創辦人首露面：變一無所有「戶頭剩308萬」

▲ 佛瑞德堅決否認企圖詐欺。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球第二大加密貨幣交易所FTX宣告破產，令債權人面臨總計數十億美元損失，陷入詐欺指控。曾被列入世界百大富豪榜的29歲創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）在公司倒閉後首度露面，堅決否認企圖詐欺。他過去的驚人財富如今也化為泡影，戶頭只剩10萬美元（約新台幣308萬元）。

QUESTION: "Can you please ask SBF why he decided to steal my life savings?"



SBF: "Yeah. Um, I mean, I’m deeply sorry about what happened." pic.twitter.com/0YnoHdGhBW — Townhall.com (@townhallcom) November 30, 2022

目前在巴哈馬的佛瑞德11月30日透過視訊出席《紐約時報》DealBook峰會，宣稱並未在知情狀況下故意將FTX客戶資金與自營交易公司Alameda Research混和，在長達1小時的採訪中強調，「我從來不曾試圖詐欺」，且個人認為自己並無任何刑事責任。

《路透社》援引2名知情人士說法報導，佛瑞德暗中將100億美元（約新台幣3080億元）的FTX客戶資金轉移至Alameda Research後，FTX才出現流動性危機。他們透露，至少有10億美元（約新台幣308億元）的客戶資金消失。

FTX於11月11日聲請破產，佛瑞德辭去執行長職務。此前，交易員3天內從該平台撤資60億美元，競爭對手幣安（Binance）也放棄援救協議。

FTX面臨一連串調查，知情人士指出，美國曼哈頓檢察官辦公室11月中旬開始調查FTX處理客戶資金的方式，美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）也展開調查。佛瑞德提到，不排除可能從巴哈馬赴美出席國會聽證會。

佛瑞德2019年推出FTX，靠著幣圈熱潮，1年前富比士估算其財富淨值達265億美元（約新台幣8176億元），如今跌落神壇。他受訪表示，現在只剩下一張信用卡可用，「那個銀行帳戶裡約有10萬美元（約新台幣308萬元）。」

SBF says hes a nocoiner with one working credit card and less than $100k pic.twitter.com/Tcty4KAxLE — @your@mastodoon@is.lame (@nonemptystring) November 30, 2022

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