FTX倒閉被控詐欺！　創辦人首露面：變一無所有「戶頭剩308萬」

▲ 佛瑞德堅決否認企圖詐欺。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

全球第二大加密貨幣交易所FTX宣告破產,令債權人面臨總計數十億美元損失,陷入詐欺指控。曾被列入世界百大富豪榜的29歲創辦人佛瑞德(Sam Bankman-Fried,SBF)在公司倒閉後首度露面,堅決否認企圖詐欺。他過去的驚人財富如今也化為泡影,戶頭只剩10萬美元(約新台幣308萬元)。

QUESTION: "Can you please ask SBF why he decided to steal my life savings?"



SBF: "Yeah. Um, I mean, I’m deeply sorry about what happened." pic.twitter.com/0YnoHdGhBW