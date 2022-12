人性超越國籍！伊朗球員場內痛哭　美國球員「緊緊擁抱」畫面瘋傳

▲美國後衛羅賓森(Antonee Robinson)緊緊擁抱伊朗球員里薩伊安(Ramin Rezaeian)。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國在世足小組賽中以1比0的成績擊敗伊朗,順利晉級16強。伊朗球員在賽後難掩失落情緒,美國球員看見後立刻上前給了他深深的擁抱,而他也直接哭倒在對方肩膀上。畫面在推特曝光後,球迷也紛紛大讚,「人性大於國籍,這就是真正的體育精神。」

USA’s Antonee Robinson consoles Iran’s Ramin Rezaian after America’s victory. Iran’s regime has tried hard to brainwash its people against the US, but most Americans who’ve been to Iran will tell you it’s among the friendliest places they’ve ever visited. pic.twitter.com/GbyPFMEMVL