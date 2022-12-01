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人性超越國籍！伊朗球員場內痛哭　美國球員「緊緊擁抱」畫面瘋傳

▲▼伊朗球員里薩伊安（Ramin Rezaeian）難掩失落情緒，但此時美國後衛羅賓森（Antonee Robinson）立刻走上前給他擁抱。（圖／翻攝自推特）

▲美國後衛羅賓森（Antonee Robinson）緊緊擁抱伊朗球員里薩伊安（Ramin Rezaeian）。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國在世足小組賽中以1比0的成績擊敗伊朗，順利晉級16強。伊朗球員在賽後難掩失落情緒，美國球員看見後立刻上前給了他深深的擁抱，而他也直接哭倒在對方肩膀上。畫面在推特曝光後，球迷也紛紛大讚，「人性大於國籍，這就是真正的體育精神。」

卡達世界盃B組最後一輪賽事11月30日凌晨3點登場，這也是美國與伊朗相隔24年再度對決，但最終美國以1比0的成績擊敗伊朗，以分組第二晉級16強。終場哨音響起後，伊朗球員里薩伊安（Ramin Rezaeian）難掩失落情緒，但此時美國後衛羅賓森（Antonee Robinson）立刻走上前，對里薩伊安說了幾句話後，就給了他一個深深的擁抱。

從推特上曝光的畫面可以看到，此時里薩伊安再也忍不住激動情緒，直接靠在對方的肩膀上痛哭。在近30秒的影片中，他們不斷拍著彼此的肩膀和背，互相鼓勵也互相安慰，讓球迷們感動不已。

網友們紛紛在推特留言表示，「我們不要忘記這些勇敢的球員」、「人性大於國籍，這就是真正的體育精神」、「這是美國和伊朗政府之間的問題，完全不是公民的問題」、「體育是全世界唯一能聚集人心的活動」、「這個世界需要更多的愛」。

▲▼伊朗足球隊,世足。（圖／路透）

▲伊朗足球隊在首場賽事中拒唱國歌。（圖／路透）

事實上，在伊朗足球國家隊前往卡達比賽之前，伊朗國內就爆發嚴重的反政府示威，在當局強硬鎮壓下造成數百人死傷，而伊朗球員也選擇在首場對戰威爾斯的賽事中，全體噤聲拒唱國歌，表達對國內抗議群眾爭取基本人權的支持。

不過，伊朗球員在第二、第三場比賽又再度開口唱國歌，消息人士指出，他們在首場比賽結束後就收到來自伊朗官方的威脅，警告球員若不唱國歌，還留在伊朗的家人就會面臨監禁和酷刑，而現在外界也相當擔心，這些伊朗球員們回國後可能會面臨的處境。

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