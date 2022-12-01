幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

▲賴陣營對於是否由賴清德本人「御駕親征」意見兩極。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理，將在明年1月中旬完成主席補選。桃園市長鄭文燦選後分別與英系高層、正國會「少主」林佳龍會晤，引發揣想，另外被視為「儲君」人選的副總統賴清德被指可望「御駕親征」，惟據了解，賴陣營對此意見兩極，正方樂觀看待此舉可促黨務配合選務，反方則指應推舉信得過的人選，或憂有球員兼裁判疑慮，讓賴陷入長考。

據指出，新任黨主席任內將處理2024總統及立委選舉提名，每個派系「都會很介意」。近期包括即將卸任的新系屏東縣長潘孟安、鄭文燦、正國會林佳龍、英系總統府前秘書長蘇嘉全，甚至賴清德本人都被點名為黨魁潛在人選。

親賴人士透露，近日賴清德曾徵詢親近同志的意見，會中對於是否由賴清德親自參選黨主席補選，雙方意見兩極，正方認為，黨權攸關提名規則，此舉可促黨務配合選務，不過，反方則提出憂慮指，此恐有「球員兼裁判」甚至憲政疑慮，加上黨主席是由黨員直選，不如找可以合作，或者賴信得過的對象，不過，賴清德至今仍在廣徵各方意見，尚未做出最後判斷。

▲桃園市長鄭文燦動向備受關注。（資料照／記者李毓康攝）

值得關注的是，包括前秘書長洪耀福、立委陳明文等英系要角28日在中央黨部旁邊的「全國小英之友會聯誼總會」辦公室會面，針對選舉結果交換意見，而鄭文燦也現身致意。

一名與會的英系要角會後表示，大家都希望民進黨主席人選可由各派系共推，不要用選的，所以鄭文燦也提前徵詢他參選的可能，希望黨還是要團結，不要在現階段最脆弱的時候彼此競爭；至於英系是否支持鄭參選黨主席，該人士說，大家覺得他現階段算是一個很適當的人選，因為他的柔軟度可以箍全黨。

熟知內情的人士則表示，鄭文燦確實有跟洪耀福本人見面，但並沒有討論到要選黨主席這件事情，實際上，鄭文燦對於此事沒有任何定見，只認為應該大家取得共識，並非個人所能決定。

至於鄭文燦被點名為黨魁人選的原因，黨內人士分析，綜觀即將卸任的4名中生代縣市首長，大家會思考若找林佳龍會發生什麼事情，加上潘孟安在此次屏東縣長初選，跟各派系出了一點「狀況」，林右昌的輩份似乎又沒有另外3人資深，推算之後，鄭文燦是大家比較能夠接受的人選。

另對於媒體報導，鄭文燦近日也拜會林佳龍，表達有意願爭取黨魁一事，近龍人士直言，鄭文燦會中分析了各種可能性，「林佳龍就是聽一聽」，因為現階段還是要針對民意反彈，提出精確的檢討報告，這個比較重要，且現在才剛剛換代理黨主席，黨內還需要震盪，不急著此時提出明確人選。