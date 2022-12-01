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朱立倫：沒有真相沒有屏東縣長　籲周春米跟大家說「查清楚」

▲朱立倫南下聲援蘇清泉 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲朱立倫南下聲援蘇清泉。(蘇清泉服務處提供)

記者陳崑福／屏東報導

國民黨主席朱立倫今(1)日下午南下屏東聲援蘇清泉；朱立倫表示，「沒有真相，怎麼會有屏東縣長」，他呼籲周春米大大方方跟大家說「請查清楚」。

周春米今天發表5點聲明，其中1點提及「勝選是責任的開始，落選不是世界末日，現在蘇先生及國民黨傾全黨之力指責屏東有開票疑雲，屏東何其無辜？要忍受這樣的紛亂，請蘇先生及國民黨適可而止、放過屏東！」。

朱立倫對此表示，臺灣的民主不是第一天，臺灣的選舉已6、70年了，要怎樣開票，「大家會不知道嗎？」從小就知道開票一定要遵照這些程序，屏東怎麼會發生這些事情，這絕不是瑕疵兩個字，屏東縣民有資格、更有這樣的權利要求真相；如果沒有真的話，怎麼會有屏東縣長，選舉的確結束了，但是開票還沒有結束，同時對中選會主委在立法院答覆立委質詢竟回答「瑕疵但不影響結果」，那以後全臺灣開票都是瑕疵，「大家可以接受嗎？」

朱立倫說，周春米女士在什麼的心情下發表如此聲明，如果妳是實實在在、清清白白的贏，應該大大方方的跟大家說「請查清楚」，而她竟譴責大家對她的質疑，來譴責國民黨，那是代表心虛嗎、還是什麼問題？如果一個要當屏東縣長的人，對自己的開票、得票沒有信心，那麼怕在野黨，「那是非常奇怪的事情。」

他說，全臺灣都想知道真相，屏東縣鄉親一定要真相，國民黨一定全力協助蘇清泉，司法上需要協助，一定主動協助幫忙，立法院黨團今天號召民眾，如果知道真相，拜託大家一起提出來，讓這場選舉有真相。

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